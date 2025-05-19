現烤A5和牛＋豬五花三吃！韓式燒肉「金咕」新菜上桌
王品旗下首家韓式烤肉「金咕韓式原塊烤肉」，本季推出全新特色烤肉系列，在原有「究好豬」基礎上，新增「蒜檸醬牛牛豬套餐」與「霜降和牛牛豬套餐」等套餐方案，讓民眾可以享受日本A5和牛、澳洲霜降和牛等牛肉品項，更添豐富性。
「金咕」主打原塊現切、全程專人代烤的韓式燒肉料理。招牌的「經典小豬套餐」選用米其林餐廳指定使用的「究好豬」為主角，提供外酥內嫩的「金黃脆皮豬」，還有將豬五花搭配莫札瑞拉起司的「罪惡濃起司」，以及沾裹特色沾醬與餅乾脆片的「秘醬香脆脆」，帶來多樣的滋味變化，雙人套餐1,098元。
為提供更多元的風味，金咕本季新推出3款全新套餐方案，包括「蒜檸醬牛牛豬套餐」、「霜降和牛牛豬套餐」、「大發和牛牛豬套餐」，每款均搭配「六宮格肉肉」，內含有角切牛、特選牛板腱、松阪豬等6種肉品。新款套餐中，「蒜檸醬牛牛豬套餐」除了究好豬五花三吃外，還搭配「蒜檸厲害牛胸腹」，將牛胸腹肉搭配特製蒜檸沾醬，帶來酸甜清爽的風味，雙人價1,398元。
另款「霜降和牛套餐」則在究好豬五花三吃、六宮格肉肉外，搭配「澳洲霜降和牛」，以及可以提昇香氣的洋蔥蒜泥醬，雙人價1,598元。至於「大發和牛套餐」，則是將肉質細緻的日本和牛肩小排，搭配究好豬五花與六宮格肉肉，每套雙人價1,898元。
除了全新套餐外，副食也新增「拌拌魚卵黑白炸醬麵」，亦可加價升級「爆炸魷魚辣炒年糕」，或是「松露起司炸醬麵」，還有視覺系新飲品「哈味melon冰棒優格氣泡飲」，打造出清爽的夏日風味。
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