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Vlog隨身拍攝神器 Canon發表V系列雙新機助攻影音創作

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
EOS R50 V，建議售價21,900元（單機身）、27,900元（RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ鏡頭組）。圖／Canon提供
EOS R50 V，建議售價21,900元（單機身）、27,900元（RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ鏡頭組）。圖／Canon提供

社群經營已成一片紅海，手機雖然方便隨身拍攝，但專業創作者為了獲取更精緻的內容，許多還是堅持透過相機拍攝，以追求更進階的鏡頭規格、畫質、穩定度與個人化設定。Canon近期推出2款新機EOS R50 V與PowerShot V1，專為影音創作者量身打造，延續品牌一貫的光學技術與色彩表現，更結合CINEMA EOS的高階影像處理技術與 EOS 相機的人性化操作設計。

其中PowerShot V1主打Vlog影音拍攝，輕巧易攜，配備16mm超廣角變焦鏡頭和1.4吋CMOS影像感測器，內建散熱風扇，同時兼顧拍照與長時間高畫質錄影功能。它還內建14種色彩濾鏡與美肌短片模式，特別適合喜歡在Instagram等社群平台上分享美照、記錄生活的年輕族群。

PowerShot V1配備了新一代多功能熱靴，支援音訊輸入並相容多種配件，如多功能熱靴指向性立體聲麥克風DM-E1D、多功能熱靴智慧型手機連接轉接器AD-P1和三腳架手把HG-100TBR等，為Vlog創作、直播等場景提供更完整的擴充功能。

EOS R50 V則是EOS V系列首款APS-C可交換式鏡頭無反光鏡相機，提供進階影音創作者靈活換鏡與專業級設定。搭載2420萬像素APS-C CMOS感光元件與DIGIC X影像處理器，支援無裁切6K超取樣4K 30p影片錄製，並具備Canon Log 3、PQ、HLG等電影製作級專業色彩設定。

搭配鏡頭組為輕型小巧的 RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ，相等於35mm全片幅格式22.4mm-48mm的多用途焦距 ，輕鬆涵蓋從自拍或直播到拍攝人像或產品等多種場景。透過鏡頭變焦環或EOS R50 V的內建變焦桿享受流暢、寧靜、可變速度的電動變焦。鏡頭在慢速和快速變焦模式下各有15個速度等級可供自訂，可實現一致的專業水準流暢變焦效果。鏡頭採用固定長度的內變焦設計，無論是手持或使用穩定器拍攝，變焦時都能保持完美平衡。

EOS R50 V配備「註冊人物優先」功能，拍攝時即使對焦範圍內出現多個人物，仍能優先偵測已註冊的特定人物。圖／Canon提供
EOS R50 V配備「註冊人物優先」功能，拍攝時即使對焦範圍內出現多個人物，仍能優先偵測已註冊的特定人物。圖／Canon提供
EOS R50V擁有「美肌短片」、「產品示範近拍短片」模式，更方便拍攝產品介紹或評測短片。圖／Canon提供
EOS R50V擁有「美肌短片」、「產品示範近拍短片」模式，更方便拍攝產品介紹或評測短片。圖／Canon提供
PowerShot V1，建議售價29,900元。圖／Canon提供
PowerShot V1，建議售價29,900元。圖／Canon提供

創作者 社群

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