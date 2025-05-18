Vlog隨身拍攝神器 Canon發表V系列雙新機助攻影音創作

社群經營已成一片紅海，手機雖然方便隨身拍攝，但專業創作者為了獲取更精緻的內容，許多還是堅持透過相機拍攝，以追求更進階的鏡頭規格、畫質、穩定度與個人化設定。Canon近期推出2款新機EOS R50 V與PowerShot V1，專為影音創作者量身打造，延續品牌一貫的光學技術與色彩表現，更結合CINEMA EOS的高階影像處理技術與 EOS 相機的人性化操作設計。

其中PowerShot V1主打Vlog影音拍攝，輕巧易攜，配備16mm超廣角變焦鏡頭和1.4吋CMOS影像感測器，內建散熱風扇，同時兼顧拍照與長時間高畫質錄影功能。它還內建14種色彩濾鏡與美肌短片模式，特別適合喜歡在Instagram等社群平台上分享美照、記錄生活的年輕族群。

PowerShot V1配備了新一代多功能熱靴，支援音訊輸入並相容多種配件，如多功能熱靴指向性立體聲麥克風DM-E1D、多功能熱靴智慧型手機連接轉接器AD-P1和三腳架手把HG-100TBR等，為Vlog創作、直播等場景提供更完整的擴充功能。

EOS R50 V則是EOS V系列首款APS-C可交換式鏡頭無反光鏡相機，提供進階影音創作者靈活換鏡與專業級設定。搭載2420萬像素APS-C CMOS感光元件與DIGIC X影像處理器，支援無裁切6K超取樣4K 30p影片錄製，並具備Canon Log 3、PQ、HLG等電影製作級專業色彩設定。