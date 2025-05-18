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不只粽子！「紅龜粿餅乾、三麗鷗法蘭酥」甜甜過端午

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「山木島」以紅龜粿為靈感延伸，打造「紅綠姑貴」夾心餅乾，並有「艾轉好運」端午禮盒。圖／山木島提供
「山木島」以紅龜粿為靈感延伸，打造「紅綠姑貴」夾心餅乾，並有「艾轉好運」端午禮盒。圖／山木島提供

端午節只能吃粽子嗎？來自東京的手工餅乾「Aunt Stella詩特莉」針對端午佳節，推出兩款限定禮盒。「粽夏織夢」採用典雅的竹編禮盒，圖案則是兔子、浣熊與棕熊以青花瓷茶盤當作龍舟、湯匙作為滑槳，伴隨著蝴蝶飛舞，充滿奇幻探險的風格，內含12 入綜合餅乾、茉莉茶香奶霜夾心1入、宜蘭三星蔥餅乾 8入，每份680元。

另款「和樂龍龍」環保公益禮盒，邀請陽光基金會的小朋友繪製插畫，充滿童趣的溫馨氛圍，外盒並採用再生紙模與FSC森林認證紙材，印刷則使用環保大豆油墨，共有餅乾款、茶葉款兩種選擇，各為860、1,000元。每售出一盒，即捐贈15元予陽光基金會「顏損家庭弱勢計畫」。5月31日前訂購端午禮盒，可享3盒95折、10盒以上9折的限時優惠。

因應端午佳節，今年迎來98週年的日本甜點品牌「神戶風月堂」，在5月31日前快閃進駐新光三越A4館，6月11日前進駐新光三越A8管，推出多款限定禮盒。其中端午限定、首度登台的「法蘭酥綜合禮盒」，內含6種口味、共計12入法蘭酥，每份850元；同樣首度登台的「端午限定 經典法蘭酥雙罐禮盒」，則有3種口味、共計42入法蘭酥，每盒2,800元。另外亦有16入、24入等不同選擇。

此外，針對品牌週年，神戶風月堂也在台推出全球限量的「綺慶法蘭酥禮盒」，以蛋糕的概念製作成特製法蘭酥，打造7層夾心，並有草莓蛋糕、蒙布朗蛋糕、水果蛋糕等3種風味，每盒980元，限量販售。其他還有「三麗鷗迷你法蘭酥聯名款禮盒」，以及姊妹品牌「Lespoir」呈獻的「橙香夏威夷豆杏仁薄煎餅」、台灣獨家限定「花卉綜合餅乾禮盒」等不同產品。

台灣伴手禮品牌「山木島」今年首度推出端午限定禮盒「艾轉好運」。以「驅邪避凶」的端午習俗為靈感，推出以紅龜粿為靈感延伸的「紅綠姑貴」夾心餅乾，共有紅豆起司、芝麻肉鬆2種風味。盒內並搭配「艾草香氛噴霧」，以艾草與天然植萃精華調製，散發清新草本香氣，也承載端午驅邪避煞的寓意。每盒售價490元。

神戶風月堂舉辦多場快閃活動，並推出端午限定禮盒。圖／神戶風月堂提供
神戶風月堂舉辦多場快閃活動，並推出端午限定禮盒。圖／神戶風月堂提供
「Aunt Stella詩特莉」針對端午佳節，推出「粽夏織夢」限定禮盒。圖／Aunt Stella提供
「Aunt Stella詩特莉」針對端午佳節，推出「粽夏織夢」限定禮盒。圖／Aunt Stella提供
神戶風月堂新推出「三麗鷗迷你法蘭酥聯名款禮盒」。圖／神戶風月堂提供
神戶風月堂新推出「三麗鷗迷你法蘭酥聯名款禮盒」。圖／神戶風月堂提供
以蛋糕的概念製作而成的特製法蘭酥，共打造7層夾心。圖／神戶風月堂提供
以蛋糕的概念製作而成的特製法蘭酥，共打造7層夾心。圖／神戶風月堂提供

品牌 禮盒 餅乾

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