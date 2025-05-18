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閨密認證時髦起來！ Bee de Chaumet珠寶友情永恆真摯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供

法國珠寶品牌Chaumet以「情感珠寶」聞名，兩百餘年來透過各式各樣豐富的設計，歌頌人與人之間的各種真摯情感，讓珠寶不僅是個人風格的延伸，也能成為一份溫柔的紀念。

品牌經典標誌之一的Bee de Chaumet系列，設計的主角蜜蜂，除了是拿破崙皇室的徽章，亦能當作朋友情誼的可愛象徵。蜜蜂是團隊合作能手，透過「互相扶持、彼此信賴」的合作模式，共築穩固的蜂巢，一起釀出甘甜的蜂蜜，恰如好友間點滴積累的回憶，經歲月沉澱後，愈發珍貴甜美。無論是贈予摯友以表達珍視，或與好友一同配戴，能將朋友的默契變成最璀璨的密碼。

Bee de Chaumet系列極具辨識度的六角形幾何輪廓摩登中性，不論性別均可為個人日常風格注入耀眼魅力。全新登場的5毫米寬版戒指，單戴可呈現率性現代感，亦可疊戴同系列戒指更顯分量感和層次感，自由表達個人時尚風格；除了指間和頸間的珠寶，耳骨夾也提供了更多樣的搭配選項，即便沒有耳洞也能輕鬆配戴。

而隨著Chaumet於2025年開始加入瑞士良金協會（Swiss Better Gold Association，SBGA）、致力推動金礦行業的永續發展，品牌亦向SBGA合作金礦採購的每克黃金均搭配額外捐贈，以協助改善礦工生活條件的社會、資助環境公益專案計畫。全新推出的一款Bee de Chaumet項鍊，就採用100%來自負責任來源的可追溯黃金精心打造，從金礦開採到珠寶完工，黃金採購的所有環節皆經過嚴格規範的控管，體現品牌在長期負責任黃金採購邁出的重要一步，以及為珠寶行業實現積極轉變的願景。Chaumet也宣布將於未來逐步打造可完全溯源的珠寶作品，持續為世界帶來正面影響，以具體行動守護大自然。

5月亞太地區搶先發售Bee de Chaumet小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬9,000元。圖／Chaumet提供
5月亞太地區搶先發售Bee de Chaumet小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬9,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet手環18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，146萬元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet手環18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，146萬元。圖／Chaumet提供
5月新品Bee de Chaumet單只耳環，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，46,500元。圖／Chaumet提供
5月新品Bee de Chaumet單只耳環，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，46,500元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石 ，41萬2,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石 ，41萬2,000元。圖／Chaumet提供
4月新品Bee de Chaumet五毫米寬戒指，18K白金，87,800元。圖／Chaumet提供
4月新品Bee de Chaumet五毫米寬戒指，18K白金，87,800元。圖／Chaumet提供
5月推出的Bee de Chaumet項鍊，100%可追溯18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，73,600元。圖／Chaumet提供
5月推出的Bee de Chaumet項鍊，100%可追溯18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，73,600元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌皇后式切割鑽石各約0.25克拉，21萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet耳環，18K白金鑲嵌皇后式切割鑽石各約0.25克拉，21萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
5月亞太地區搶先發售Bee de Chaumet小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬9,000元。圖／Chaumet提供
5月亞太地區搶先發售Bee de Chaumet小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬9,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列歌頌蜜蜂互相扶持的精神與如蜜友情。圖／Chaumet提供

品牌 珠寶 黃金

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