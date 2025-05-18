閨密認證時髦起來！ Bee de Chaumet珠寶友情永恆真摯
法國珠寶品牌Chaumet以「情感珠寶」聞名，兩百餘年來透過各式各樣豐富的設計，歌頌人與人之間的各種真摯情感，讓珠寶不僅是個人風格的延伸，也能成為一份溫柔的紀念。
品牌經典標誌之一的Bee de Chaumet系列，設計的主角蜜蜂，除了是拿破崙皇室的徽章，亦能當作朋友情誼的可愛象徵。蜜蜂是團隊合作能手，透過「互相扶持、彼此信賴」的合作模式，共築穩固的蜂巢，一起釀出甘甜的蜂蜜，恰如好友間點滴積累的回憶，經歲月沉澱後，愈發珍貴甜美。無論是贈予摯友以表達珍視，或與好友一同配戴，能將朋友的默契變成最璀璨的密碼。
Bee de Chaumet系列極具辨識度的六角形幾何輪廓摩登中性，不論性別均可為個人日常風格注入耀眼魅力。全新登場的5毫米寬版戒指，單戴可呈現率性現代感，亦可疊戴同系列戒指更顯分量感和層次感，自由表達個人時尚風格；除了指間和頸間的珠寶，耳骨夾也提供了更多樣的搭配選項，即便沒有耳洞也能輕鬆配戴。
而隨著Chaumet於2025年開始加入瑞士良金協會（Swiss Better Gold Association，SBGA）、致力推動金礦行業的永續發展，品牌亦向SBGA合作金礦採購的每克黃金均搭配額外捐贈，以協助改善礦工生活條件的社會、資助環境公益專案計畫。全新推出的一款Bee de Chaumet項鍊，就採用100%來自負責任來源的可追溯黃金精心打造，從金礦開採到珠寶完工，黃金採購的所有環節皆經過嚴格規範的控管，體現品牌在長期負責任黃金採購邁出的重要一步，以及為珠寶行業實現積極轉變的願景。Chaumet也宣布將於未來逐步打造可完全溯源的珠寶作品，持續為世界帶來正面影響，以具體行動守護大自然。
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