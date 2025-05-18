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義大利羅馬服裝學院生 摘Loro Piana針織品設計大獎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自香港理工大學的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自香港理工大學的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供

義大利頂級面料品牌Loro Piana，自2016年起每年舉辦Knit Design Award針織品設計大獎，讓才華出眾的設計學生利用Loro Piana的特色紗線創作獨具創意的作品，透過新世代創意與熱忱，保存和提升傳統技藝。

今年邁入第九屆的Knit Design Award針織品設計大獎，主題為「Winter Legacy – Translating Linen into Heritage Knitwear」，鼓勵學生發揮創意，將亞麻與Loro Piana的傳統冬季紗線結合，創作百搭實用的原創設計。優勝者為來自義大利羅馬服裝學院的Morgan Boyce及Simone Rizzato，參賽作品「Paracadute」以獨特的手法探索和演繹，以與眾不同的原創概念彰顯Loro Piana紗線的價值。

各院校學生的參賽作品於5月13日交由評審團評選，品牌則於5月14日，在米蘭Casa degli Artisti舉行、由義大利國家時裝商會贊助的活動中，公布得獎名單。優勝者能獲得全新設計的獎盃、獎學金及於Loro Piana的工作機會，亦可在品牌位於皮埃蒙特歷史悠久的針織工坊中完成其設計，向工坊內的專業工匠學習各種專業知識及技藝。Loro Piana將於2025年7月1日至3日，在佛羅倫斯參與針織紗線行業的「Pitti Filati針織紗線及織物展覽會」期間，展出優勝者的得獎作品。

大獎得獎作品「Paracadute」探索人類與亞麻傳統之間的連繫。Morgan Boyce任職的公司在二戰期間為盟軍製作降落傘，戰後他的親戚將這些以亞麻作為基礎材料的降落傘改造成供民眾穿著的衣服，甚至婚紗。「Paracadute」從亞麻鮮為人知的故事出發，透過設計和針法，詮釋亞麻重生和全新演繹的主題，探索輕盈與筆挺的對比，結合亞麻的天然特性與Loro Piana傳統冬季紗線的柔軟質感，突破針織服的固有界限，將「Paracadute」變成連繫過去與未來的橋樑。

國際評審團成員包括擔任評審團主席的Loro Piana行政總裁Damien Bertrand和品牌代表，以及《Le Point》總編輯Gilles Denis、Pauline Dujancourt品牌創辦人兼創意總監Pauline Dujancourt、創意顧問與形象設計師兼前《Vogue》日本版編輯Anna Dello Russo、SETCHU品牌創辦人兼創意總監桑田悟史、記者、作家、時裝評論人兼大學講師Antonio Mancinelli，以及策展人兼創意策略分析師Kimberly Drew等。

Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自美國紐約州立大學時裝技術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自美國紐約州立大學時裝技術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自英國皇家藝術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自英國皇家藝術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎義大利羅馬服裝學院作品「Paracadute」細節。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎義大利羅馬服裝學院作品「Paracadute」細節。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award針織品設計大獎優勝者義大利羅馬服裝學院的Morgan Boyce及Simone Rizzato。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award針織品設計大獎優勝者義大利羅馬服裝學院的Morgan Boyce及Simone Rizzato。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎評審團與得獎者。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎評審團與得獎者。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自瑞典紡織學校的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自瑞典紡織學校的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎義大利羅馬服裝學院作品「Paracadute」細節。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎義大利羅馬服裝學院作品「Paracadute」細節。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自義大利羅馬服裝學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自義大利羅馬服裝學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自法國杜佩雷高等應用藝術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award 針織品設計大獎，來自法國杜佩雷高等應用藝術學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award針織品設計大獎，來自中國北京服裝學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Knit Design Award針織品設計大獎，來自中國北京服裝學院的參賽學生及其作品。圖／Loro Piana提供

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