肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸！加碼青花椒沾醬

肯德基人氣商品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」自即日起至6月23日期間，限時回歸市場。除此之外，活動期間購買青花椒系列產品，還可加購「青花椒香麻沾醬」，讓香麻滋味更上層樓，亦可搭配雞塊、薯條享用，享受不同的層次變化。另外還有「青花椒全明星個人餐」82折優惠。

肯德基自2021年推出青花椒系列，成為品牌的特色明星產品之一。此次肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，以雙層的咔啦雞腿排，搭配使用青花椒與多種辛香料製成的獨門青花椒香麻醬，呈現濃郁香麻的滋味，單點155元，另外還有經典餐、雞汁飯餐、雙響餐、XL全明星餐等不同套餐方案。

針對喜愛青花椒系列的粉絲，肯德基也打造「青花椒全明星個人餐」，內含「青花椒咔啦雞腿堡x1、青花椒香麻脆雞x1、香酥脆薯(中)x1、青花椒香麻沾醬x1、原味蛋撻x1、百事可樂(中)x1」原價242元，優惠價199元。活動期間凡購買「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等產品，還可以10元加購「青花椒香麻沾醬」，方便粉絲自由搭配品嚐。