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溫慶珠松菸誠品概念店全新開幕 打造森綠時尚方舟

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新ISABELLE WEN誠品松菸概念店邀請知名花藝名家凌宗湧操刀，將室內空間賦予了森林綠意、生機盎然。圖／ISABELLE WEN提供
全新ISABELLE WEN誠品松菸概念店邀請知名花藝名家凌宗湧操刀，將室內空間賦予了森林綠意、生機盎然。圖／ISABELLE WEN提供

台灣資深時尚設計師溫慶珠昨日為品牌松菸誠品概念店全新開幕並舉辦走秀，走秀以「SOLO獨奏曲」為主題帶來16套春夏新裝，而全新ISABELLE WEN誠品松菸概念店更邀請知名花藝名家凌宗湧操刀，將室內空間同時賦予了森林綠意與時尚能量、生機盎然。

原本以極繁風格的設計師溫慶珠，近期設計略為調整，保留了細緻的服裝細節，但整體更為平易實穿。本次走秀的16套服裝屬於春夏系列，並大量運用棉、麻、亞麻材質，創造透氣與穿著的舒適度，同時面料選擇上也大量運用蕾絲、並運用層疊手法創造出紋理表情。

2025春夏的服裝除了ISABELLE WEN常見的浪漫調性，更多了點中性氛圍，將女性心中的不同面向像是強勢、力量感予以呈現，像是常見於男性服裝的西裝面料便被挪移至女裝設計中，但改造成無袖、腰線的設計。

牛仔丹寧布也是品牌服裝設計重點，但加上大量的仿舊、水洗、破壞工序，讓有著牛仔丹寧的視覺、但觸感輕快，同時牛仔丹寧布並結合了大量細膩的水鑽鑲嵌，創造出剛柔並濟，也精緻也隨性的印象。

全新空間並邀請了溫慶珠好友、花藝名家凌宗湧為空間賦予綠意。特殊設計的寬大平台讓植物像是從平地生長「蹦」了出來，帶有綠洲、方舟之意念。店內也加入大量的創意擺設，讓ISABELLE WEN全新松菸誠品概念店不僅是零售空間，更讓服裝自己會說話，也帶有喘息、呼吸的可能。

ISABELLE WEN誠品松菸概念店已於即日起正式開幕，可洽台北市菸廠路88號一樓，亦或電洽：02-6636-5888#1704。

原本以極繁風格的ISABELLE WEN近期設計略為調整，保留了細緻的服裝細節，但整體更為平易實穿。圖／ISABELLE WEN提供
原本以極繁風格的ISABELLE WEN近期設計略為調整，保留了細緻的服裝細節，但整體更為平易實穿。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN誠品松菸概念店昨日舉行全新開幕、並邀請模特兒走秀展演16套2025春夏新裝。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN誠品松菸概念店昨日舉行全新開幕、並邀請模特兒走秀展演16套2025春夏新裝。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN 2025春夏系列。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN 2025春夏系列。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN於全新松菸誠品概念店呈現了本季服裝。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN於全新松菸誠品概念店呈現了本季服裝。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN誠品松菸概念店昨日舉行全新開幕、並邀請模特兒走秀展演16套2025春夏新裝。圖／ISABELLE WEN提供
ISABELLE WEN誠品松菸概念店昨日舉行全新開幕、並邀請模特兒走秀展演16套2025春夏新裝。圖／ISABELLE WEN提供

服裝 松菸 設計師

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