台灣推深度鐵道之旅 海風號觀光列車前進檳城

台灣旅展16日在馬來西亞檳城開幕，由大馬藝人娜比拉．拉扎利（Nabila Razali）擔任穆斯林旅遊大使。今年旅展以「海風號觀光列車」鐵道之旅為推薦亮點，結合穆斯林友善設施，讓馬來西亞旅客體驗多元文化魅力。

馬來西亞檳城台灣旅展16日登場，為期3天。檳城人口約177萬，華裔人口約占70%；馬來西亞約7成以上人口是穆斯林，是台灣在東南亞推廣穆斯林旅遊重要市場。

駐馬來西亞代表葉非比致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後旅遊型態多元化，馬來西亞旅客對台灣旅遊需求也日新月異，除自然美景、購物天堂與夜市美食的經典魅力，越來越多年輕旅客選擇走訪祕境體驗。

她指出，台灣積極推動穆斯林友善旅遊，全台有逾400家清真認證餐廳與旅宿。台灣去年再度榮獲「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，希望讓馬來西亞穆斯林朋友體驗台灣多元文化與美好風情。

觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，海風號觀光列車是台灣鐵道旅遊全新亮點，這班列車沿東北部壯麗的海岸線行駛，旅客途中欣賞蔚藍太平洋的壯麗海景，體驗獨具風情的慢活旅程。

他說，穆斯林旅遊大使娜比拉有「馬來西亞蔡依林」美稱，希望號召更多馬來西亞穆斯林赴台灣旅遊。

馬來西亞與台灣長久以來擁有深厚友誼與密切交流。觀光署駐吉隆坡辦事處統計，台灣是許多馬來西亞旅客熱門旅遊目的地，COVID-19疫情後，雙邊觀光人次迅速回溫，去年超過46萬名馬來西亞國籍旅客造訪台灣；台灣來馬旅客量也成長超過36%。