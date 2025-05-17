漢堡王「雞薯條堡」僅賣1天完售！網怒：說好的4天呢？

連鎖速食「漢堡王」日前推出「10層雞薯條漢堡」，滿足浮誇愛好者的極致肉食享受，不料昨（16）日開賣僅一天，今天官方就公布因熱銷超出預期，已提前完售，由於原本活動將跑四天，引來許多沒買到的網友留言表達不滿，業者也同步推出補償優惠。

漢堡王繼於上個月推出「10層犇牛堡」掀起風潮之後，再以「雞薯條」打造浮誇漢堡，每層漢堡間除了疊入雞薯條，還加上鹹香起士片，每份雞薯條堡最高可疊10層（共40條），帶來大大滿足。因此吸引許多消費者期待開賣，沒想到活動才開跑一天，業者就在臉書粉專公告已提前完售，並提出補償辦法為「5/17(六)~5/19(一)至漢堡王門市，臨櫃購買常態菜單非華堡系列之單堡或套餐，可折價10元。」