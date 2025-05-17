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1瓶171萬元！百富50年臻藏系列 台北嘉佩樂獨家亮相

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
展會期間凡持臺北嘉佩樂酒店房卡或消費明細，皆可進入參觀「百富臻稀鑑賞會」專屬空間，會場亦展出Samuel Ross創作背後的靈感故事與珍貴手稿。。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
展會期間凡持臺北嘉佩樂酒店房卡或消費明細，皆可進入參觀「百富臻稀鑑賞會」專屬空間，會場亦展出Samuel Ross創作背後的靈感故事與珍貴手稿。。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭少數仍遵循傳統製酒工藝的威士忌酒廠百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌，史上最年輕的首席調酒師凱西．麥肯尼（Kelsey McKechnie）首款高年份珍稀之作「百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I」首度亮相台灣，即日起至5月19日特別擇址於甫開幕即備受矚目的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），舉辦邀請制的「百富臻稀鑑賞會」，為頂尖藏家與品味知己獻上一場藝術與匠心交織的專屬盛宴。

百富50年臻藏系列源起始於1973年，在前百富首席調酒師大衛史都華（Dr. David Stewart MBE）領銜下，酒廠團隊悉心封存一批珍稀原酒，歷經半世紀的靜待與熟成，由現任首席調酒師凱西．麥肯尼（Kelsey McKechnie）承襲匠心，以其細膩感官與當代視角淬鍊成章，譜寫出猶如三部曲般的風味詩篇。

全球限量僅125瓶的「百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I」，選自1973年起於單一歐洲橡木桶全程熟成、蘊藏半世紀的珍貴酒液，以全手工打造之水晶瓶與異材質嵌合曲面外桶收藏，體現百富對手工匠藝的極致堅持，酒精濃度52.3%，建議售價42,500英鎊，折合新台幣約171萬2千元。酒體呈現黑醋栗、糖漬杏桃、雪松與堅果香料交織的複層香氣，入口可感糖漬水果、柔和香草與柑橘清新氣息，餘韻悠長，厚實飽滿，是極具收藏價值的經典之作。

新酒款獨特包裝亦宛如藝術品，以「極致匠藝交織的故事」為靈感，融合超過100個元件手工打造，呈現細節與材質的極致講究⁠。由英國Croglin訂製工坊精製，以四層木材交疊而成的木片，完美貼合流動線條的螺旋金屬結構，14K鍍金銅片上更鐫刻著匠人的簽名，淋漓盡致地輝映著百富工藝的細膩與藝術之美。

現場同步展演百富對匠藝的當代表達，攜手甫獲選為2025年倫敦設計雙年展藝術總監的英國設計師Dr. Samuel Ross MBE，將威士忌工藝轉化為當代語彙並創作裝置藝術作品《TRANSPOSITION》，於2025米蘭設計週正式亮相，開啟品牌邁向藝術層級的嶄新篇章。本次鑑賞會亦展出Samuel Ross創作背後的靈感故事與珍貴手稿。邀賓客近距離感受匠藝與藝術交融的共鳴。

展會期間，凡持臺北嘉佩樂酒店房卡或消費明細，亦可進入參觀靜謐詩意的「百富臻稀鑑賞會」專屬空間，尊享百富21年波特桶單一麥芽威士忌，感受半世紀歲月所凝聚的風味深度，於城市心臟地帶展開一場融合工藝、設計與時間的私密體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富擇址臺北嘉佩樂酒店，舉辦邀請制的「百富臻稀鑑賞會」，融合空間美學、當代藝術與珍稀酒款，呈獻匠心獨具的味覺饗宴。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富擇址臺北嘉佩樂酒店，舉辦邀請制的「百富臻稀鑑賞會」，融合空間美學、當代藝術與珍稀酒款，呈獻匠心獨具的味覺饗宴。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Balvenie Fifty Collection - Edition I 上市發表會，格蘭父子北亞區董事總經理周學文（左）與百富品牌大使沈宇軒合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Balvenie Fifty Collection - Edition I 上市發表會，格蘭父子北亞區董事總經理周學文（左）與百富品牌大使沈宇軒合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I首度亮相臺灣，全球限量125瓶。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I首度亮相臺灣，全球限量125瓶。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「私藏酒窖台北店」以嶄新面貌華麗回歸，展示百富歷代代表作與多款絕版逸品，誠摯歡迎威士忌鑑賞者親臨參訪。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「百富臻稀鑑賞會」展出多款選自珍貴窖藏之高年份逸品，賓客可品酩百富珍稀老酒系列，深入探索首席調酒師對於威士忌風味的精準掌握。。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富臻稀鑑賞會」展出多款選自珍貴窖藏之高年份逸品，賓客可品酩百富珍稀老酒系列，深入探索首席調酒師對於威士忌風味的精準掌握。。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 設計師

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