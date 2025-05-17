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CORUM TIMEHOUSE前進台中元亨利 金橋概念空間首現台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具包覆感、溫暖、奢華的CORUM TIMEHOUSE，帶來隱密、舒適的服務與體驗。圖／CORUM提供
具包覆感、溫暖、奢華的CORUM TIMEHOUSE，帶來隱密、舒適的服務與體驗。圖／CORUM提供

瑞士獨立鐘表品牌CORUM近日重新拓展台灣市場，並與長期在地合作夥伴、台中元亨利鐘錶合作開闢全新CORUM TIMEHOUSE，除了是先施鐘錶取得崑崙錶台灣總代理權後的首間拓點，也為中台灣的手表愛好者與收藏家，添多了一處賞玩品鑑的話題聚點。

位於台中元亨利鐘錶內的CORUM TIMEHOUSE，將品牌的經典機芯設計特色像是金橋系列的長方形機芯、一體成形的弧形藍寶石玻璃融入了牆面與傢俱設計細節；懸浮式的展櫃像是金橋機芯的通透，同時曲線的玻璃則呼應了表款的藍寶石工藝，展現全景透視的空靈感受。

位於台中元亨利鐘表內開設的CORUM TIMEHOUSE，近期並展出了多款品牌推薦，其中像是Lab 01腕表的開放式面盤讓人可欣賞CO 410自動上鍊機芯的細節，DLC處理的鈦金屬表殼呈現輕盈也富科技感的印象，全球限量99只，65萬9,000元；品牌經典的Admiral’s Cup系列Legend 38 Mystery Moon腕表則延續海軍上將系列經典的12邊形表殼，但透過月相盈虧與日期顯示的視覺軸線、搭配白色珍珠母貝面盤上的放射紋雕刻，營造出柔美也氣勢磅礡的印象，訂價約74萬元。

Golden Bridge系列Dragon and Phoenix腕表則展現了鏤空機芯、精雕的多重特色，屬於高單價款式。CO 113手動上鍊機芯不只是功能性的結構，更為CORUM改造為炫技的藝品，以精雕的龍鳳呈祥圖騰，在34 X 51毫米的玫瑰金表殼內、擬現了空想中太古神獸之美；同時Golden Bridge系列另一大特色更是將機芯由傳統的平面圓形改造為垂直如橋、因此得名Golden Bridge，也象徵了從彼處到他方，創造出新的溝通、前進可能，訂價上看約436萬1,000元。

Golden Bridge系列另有一只更為當代、前衛風格的五級鈦PVD款，更能展現Golden Bridge機芯的垂直線性特色，CO 313機芯特別使用了18K玫瑰金板橋與鉑金夾板，酒桶型的表殼搭配藍寶石水晶鏡面、展現出時間的曼妙之美，全球限量50只，訂價161萬5,000元。此外現場也展出一只別具紀念意義、歷史情懷的Coin Watch金幣表，該系列過去有「金幣表」的別稱，該系列則有一只36毫米的精鋼款，使用了1965發行的義大利500里拉鋼製硬幣面盤、以紀念文藝復興三傑之一的「但丁」誕生700周年，因此限量生產700只，訂價45萬元。

更多表款與服務體驗，亦可親洽台中元亨利，地址為：台中市南屯區大墩路762號，亦可電洽：04-2323-1166、提前預約。

CORUM Lab 01腕表，DLC處理鈦金屬表殼、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量99只，65萬9,000元。圖／CORUM提供
CORUM Lab 01腕表，DLC處理鈦金屬表殼、39毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量99只，65萬9,000元。圖／CORUM提供
CORUM Admiral's Cup Legend 38 Master Moon腕表，精鋼、38毫米、自動上鍊機芯、時間與動力儲存顯示，珍珠母貝面盤、月相盈虧顯示，74萬元。圖／CORUM提供
CORUM Admiral's Cup Legend 38 Master Moon腕表，精鋼、38毫米、自動上鍊機芯、時間與動力儲存顯示，珍珠母貝面盤、月相盈虧顯示，74萬元。圖／CORUM提供
元亨利鐘表，是台中在地長久經營的專業鐘表之選。圖／CORUM提供
元亨利鐘表，是台中在地長久經營的專業鐘表之選。圖／CORUM提供
CORUM Coin Watch金幣表，36毫米、精鋼、時間顯示，面盤使用1965年發行的義大利500里拉鋼製硬幣面盤以紀念但丁誕辰700年，限量700只，45萬元。圖／CORUM提供
CORUM Coin Watch金幣表，36毫米、精鋼、時間顯示，面盤使用1965年發行的義大利500里拉鋼製硬幣面盤以紀念但丁誕辰700年，限量700只，45萬元。圖／CORUM提供
垂直機芯與弧形通透的藍寶石水晶表殼，是Golden Bridges系列的視覺特色。圖／CORUM提供
垂直機芯與弧形通透的藍寶石水晶表殼，是Golden Bridges系列的視覺特色。圖／CORUM提供
全新的CORUM TIMEHOUSE，是由CORUM台灣、在地設計團隊與CORUM總廠多方討論後的設計結晶。圖／CORUM提供
全新的CORUM TIMEHOUSE，是由CORUM台灣、在地設計團隊與CORUM總廠多方討論後的設計結晶。圖／CORUM提供
經過重新設計的垂直機芯與弧形通透的藍寶石水晶表殼，是Golden Bridges系列的視覺特色。圖／CORUM提供
經過重新設計的垂直機芯與弧形通透的藍寶石水晶表殼，是Golden Bridges系列的視覺特色。圖／CORUM提供

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