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「專業計時三部曲」集合！OMEGA「鐵霸」新品懷舊歸來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
簡約的面盤設計除了帶點懷舊感，並具有OMEGA經典的闊劍式指針與夜光塗料、提升低光源環境中的辨識度。圖／OMEGA提供
簡約的面盤設計除了帶點懷舊感，並具有OMEGA經典的闊劍式指針與夜光塗料、提升低光源環境中的辨識度。圖／OMEGA提供

身為瑞士專業製表品牌，歐米茄（OMEGA）曾「上」過太空、並成為奧運長年官方計時數十載，傑作無數。OMEGA最知名的系列包含超霸（Speedmaster）、星座（Constellation）、碟飛（De Ville）......，品牌近日則為較少人討論的「鐵霸」（Railmaster）系列重新擦亮招牌、發表兩只38毫米新品腕表，也象徵再度讓人聚焦到涵蓋超霸、海馬的品牌經典「專業三部曲」。

鐵路在19、20世紀成為重要的大眾交通方式，而在鐵路文化中、象徵精準的時計也扮演了重要角色。鐵霸（Railmaster）系列身為OMEGA的「專業計時三部曲」之一，包含了針對賽車的超霸、針對潛水的Seamaster 300，構築了一幅OMEGA關於精密的夢想版圖。

初代的鐵霸並以優秀的抗磁性能為號召，由於表款具有內部防磁機構，可抵抗1,000高斯的磁力干擾，對比當時表款抗磁規格大約為60高斯，展現了OMEGA高性能的特色。OMEGA從2003年起陸續發表復刻系列，並在2025年今日正式發表兩只鐵霸新品、吹起了復歸的風格號角。

新品採用38毫米的精鋼表殼，面盤中僅保留OMEGA標示與Railmaster字樣，三或四個阿拉伯數字搭配闊劍式指針、大型白色螢光塗層時標與阿拉伯數字，簡約清爽外，也象徵分秒必爭的鐵路時計所具備的清晰辨識度。灰色或米色的漸層面盤，共有大三針或小三針兩只最基礎的功能配置，表款可選擇精鋼鍊帶或皮表帶，訂價約自17萬元至20萬元，可洽全台OMEGA專門店或授權經銷商。

OMEGA鐵霸系列38毫米腕表，8806自動上鍊機芯、時間顯示，18萬9,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA鐵霸系列38毫米腕表，8806自動上鍊機芯、時間顯示，18萬9,000元。圖／OMEGA提供
錶款使用了8806同軸擒縱大師天文台認證機芯、並具150米防水性能。圖／OMEGA提供
錶款使用了8806同軸擒縱大師天文台認證機芯、並具150米防水性能。圖／OMEGA提供
OMEGA鐵霸系列38毫米腕表，8806自動上鍊機芯、時間顯示，17萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA鐵霸系列38毫米腕表，8806自動上鍊機芯、時間顯示，17萬元。圖／OMEGA提供

品牌 太空

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