「專業計時三部曲」集合！OMEGA「鐵霸」新品懷舊歸來

身為瑞士專業製表品牌，歐米茄（OMEGA）曾「上」過太空、並成為奧運長年官方計時數十載，傑作無數。OMEGA最知名的系列包含超霸（Speedmaster）、星座（Constellation）、碟飛（De Ville）......，品牌近日則為較少人討論的「鐵霸」（Railmaster）系列重新擦亮招牌、發表兩只38毫米新品腕表，也象徵再度讓人聚焦到涵蓋超霸、海馬的品牌經典「專業三部曲」。

鐵路在19、20世紀成為重要的大眾交通方式，而在鐵路文化中、象徵精準的時計也扮演了重要角色。鐵霸（Railmaster）系列身為OMEGA的「專業計時三部曲」之一，包含了針對賽車的超霸、針對潛水的Seamaster 300，構築了一幅OMEGA關於精密的夢想版圖。

初代的鐵霸並以優秀的抗磁性能為號召，由於表款具有內部防磁機構，可抵抗1,000高斯的磁力干擾，對比當時表款抗磁規格大約為60高斯，展現了OMEGA高性能的特色。OMEGA從2003年起陸續發表復刻系列，並在2025年今日正式發表兩只鐵霸新品、吹起了復歸的風格號角。