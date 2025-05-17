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直擊183公斤黑鮪魚解體秀！高雄日航酒店鮪魚祭登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄日航酒店舉行黑鮪魚解體秀，出席代表(左起）日本料理「飛翔」壽司料理長長瀨剛、高雄日航酒店總經理福元雅彦、日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人。圖/日航酒店提供
高雄日航酒店舉行黑鮪魚解體秀，出席代表(左起）日本料理「飛翔」壽司料理長長瀨剛、高雄日航酒店總經理福元雅彦、日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人。圖/日航酒店提供

東港直送一尾重達183公斤的黑鮪魚，在高雄日航酒店日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人、壽司料理長長瀨剛，以及眾廚們聯手操刀下，珍貴三角腹肉展現完美的油脂分布，全場驚嘆聲中，酒店總經理福元雅彦宣告，「東港鮪魚祭」開幕，主廚們將限時獻上結合日料技藝、從「頭」吃到「尾」的鮪魚饗宴。

高雄日航酒店去年底開幕，早在籌備期，總經理福元雅彦就對東港鮪魚的風姿深深著迷，當時，他在東港品嘗到一碗至今難忘的「東港鮪魚海鮮湯飯」，也登入此次饗宴之列。鮪魚料理除了飛翔日本料理之外，館內的桃泉中餐廳、SERENA全日餐廳、咖啡廳與天空酒吧，也同步推出系列「東港鮪魚祭」主題菜單，品鮮時間至6月30日。

日本料理「飛翔」主打正統日料，推薦可品嘗到赤身、中腹、大腹等部位刺身及握壽司的「東港鮪魚和食套餐」，期間限定3,500元。其中的燒物「鹽烤鮪魚頭」，以細火慢烤約3個小時，鎖住魚肉油脂；煮物「柚香蔥鮪鍋」則取自江戶時代的傳統料理，搭配主廚特製的柚子辣椒醬更是一絕。

桃泉中餐廳則是將粵菜精髓與東港鮪魚巧妙結合，推出多道創新佳餚，例如「濃湯鮪魚泡飯」是將煎香的魚骨與魚肉熬煮成乳白魚高湯，沖泡米飯，展現純正粵式濃口風味；「鮪魚紅油抄手」選用赤身部位與蝦、花枝混合製成餡料，蒸熟後淋上低溫浸泡的自製紅油，帶來麻香與鮮甜交織的新風味。

咖啡廳與天空酒吧主打鮪魚主題輕食。SERENA全日餐廳獻上鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司、赤身生魚片、及多款鮪魚握壽司等鮪魚主題料理無限量供應，尤其不可錯過的是最溫暖的海味「東港鮪魚海鮮飯湯」，以及創意可愛的「黑鮪魚造型雞蛋糕」，有鹹香鮪魚與經典紅豆兩種口味。

高雄日航酒店鮪魚宴期間限定至2025年6月30日。免費加入 ONE HARMONY 會員，再享餐飲9折優惠，訂位可查：https://hotelnikko-kaohsiung.com/restaurants，或電洽：07-337-7031。

高雄日航酒店「東港鮪魚祭」開幕，聯合館內5間餐廳、酒吧獻上多款鮪魚主題限定菜單。圖/日航酒店提供
高雄日航酒店「東港鮪魚祭」開幕，聯合館內5間餐廳、酒吧獻上多款鮪魚主題限定菜單。圖/日航酒店提供
精彩的黑鮪魚解體秀，日前於飯店展開。記者羅建怡/攝影
精彩的黑鮪魚解體秀，日前於飯店展開。記者羅建怡/攝影
超可愛的收尾甜品「黑鮪魚造型雞蛋糕」。記者羅建怡/攝影
超可愛的收尾甜品「黑鮪魚造型雞蛋糕」。記者羅建怡/攝影
源自江戶時代的傳統料理「柚香蔥鮪鍋」。記者羅建怡/攝影
源自江戶時代的傳統料理「柚香蔥鮪鍋」。記者羅建怡/攝影

日本料理 東港 餐廳

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