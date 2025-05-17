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東京百年壽喜燒首登台！大倉久和 X 人形町今半重現經典

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
美味的靈魂在主廚特調醬汁。圖/大倉久和提供
美味的靈魂在主廚特調醬汁。圖/大倉久和提供

來自東京擁有逾130年歷史、有著「一生必嘗的壽喜燒」美譽的日本百年壽喜燒名店—人形町今半將首次登台，5月22日起至6月1日於大倉久和大飯店5樓山里日本料理客座，原味重現經典壽喜燒。

為忠實呈現人形町今半壽喜燒的經典風味、打造原汁原味的極致饗宴，此次客座使用的主要食材─頂級牛肉，特別由人形町今半主廚嚴選後空運來台，同時由主廚領軍共13位專業團隊親赴台北，親自把關每一道烹調工序，力求將本店的每個細節完美重現。

自1895年創立以來，人形町今半選以頂級黑毛和牛、獨到工藝發揮牛肉的極致風味與質感，讓每一片肉品都達到入口即化的完美口感，主廚親自調製的壽喜燒靈魂醬汁也功不可沒，再搭配專業服務人員全程提供道地的桌邊涮煮服務，將正宗日式款待精神在台灣完整重現。

這道傳承超過百年的壽喜燒料理，不僅是許多饕客認為不可取代的經典美味，更是許多旅日訪客必嘗的美食。為讓台灣消費者品嘗到正宗的壽喜燒，大倉久和大飯店與人形町今半團隊經過多次的會議討論，從每項食材的選擇到餐具擺設，每個細節都經過精心設計與安排，讓台灣饕客無需遠赴日本，也能在台品嘗與東京本店同步的美味。

人形町今半壽喜燒5月22日起至6月1日於大倉久和大飯店客座期間，星套餐壽喜燒每席訂價5,800元+10%、福套餐壽喜燒每席訂價5,200元+10%，每位加贈人形町今半秘傳醬汁乙瓶。山里日本料理訂位專線：02-2181-5137。

在日本東京傳承百年的好滋味。圖/大倉久和提供
在日本東京傳承百年的好滋味。圖/大倉久和提供
這道傳承超過百年的壽喜燒料理，不僅是許多饕客認為不可取代的經典美味，更是許多旅日訪客必嘗的美食。。圖/大倉久和提供
這道傳承超過百年的壽喜燒料理，不僅是許多饕客認為不可取代的經典美味，更是許多旅日訪客必嘗的美食。。圖/大倉久和提供
來自東京擁有逾130年歷史、有著「一生必嘗的壽喜燒」美譽的日本百年壽喜燒名店—人形町今半將首次登台。圖/大倉久和提供
來自東京擁有逾130年歷史、有著「一生必嘗的壽喜燒」美譽的日本百年壽喜燒名店—人形町今半將首次登台。圖/大倉久和提供
主要食材特別由人形町今半主廚嚴選後空運來台。圖/大倉久和提供
主要食材特別由人形町今半主廚嚴選後空運來台。圖/大倉久和提供

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