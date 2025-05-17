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台灣「飯店界奧斯卡」最美飯店票選競賽起跑 嘉義市5家飯店入圍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新悦花園酒店。圖／嘉市府提供
新悦花園酒店。圖／嘉市府提供

「2025台灣最美飯店大賞」票選活動如火如荼地進行，阿里山腳下嘉義市觀光興盛，有新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店，以及里亞行旅共5家飯店旅館入圍，角逐最美稱號，嘉市府邀請大家踴躍上網投票，用行動支持用心經營的旅宿業者。

市府觀光新聞處長張婉芬說，每年易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年邁入第7屆票選競賽。

嘉市面積約60平方公里，第2屆起每年都有2家以上飯店旅館，獲選為最美飯店，顯示嘉市旅宿業者用心打造優質旅遊住宿品質，同時也為嘉義市增光，呼籲大家一起票選打氣，為嘉市爭取最美稱號。

張婉芬表示，嘉市旅宿業房價穩定，各家業者別具風格，再加上擁有2024年遊憩人次全國排名第2的文化路夜市，吸引各地民眾到嘉市旅遊。觀光新聞處說，2025「台灣最美飯店大賞」票選活動8日至19日止，民眾參與投票可參加抽獎，獎品包含25間人氣飯店、超過50張住宿券。

嘉市參加票選旅館有「最美風格設計獎」的安娜與國王酒店，「最美親子享樂獎」的新悅花園酒店、天成文旅繪日之丘、嘉義福容voco酒店，「最美房間獎」的嘉義福容voco酒店、新悅花園酒店、里亞行旅、安娜與國王酒店，歡迎民眾上網投票，把最美稱號留在嘉義市。

里亞行旅PLUS和式親子房。圖／嘉市府提供
里亞行旅PLUS和式親子房。圖／嘉市府提供
安娜與國王酒店。圖／嘉市府提供
安娜與國王酒店。圖／嘉市府提供
新悦花園酒店熊家族親子主題房。圖／嘉市府提供
新悦花園酒店熊家族親子主題房。圖／嘉市府提供
天成文旅繪日之丘。圖／嘉市府提供
天成文旅繪日之丘。圖／嘉市府提供
安娜與國王酒店國王套房。圖／嘉市府提供
安娜與國王酒店國王套房。圖／嘉市府提供
嘉義福容voco酒店。圖／嘉市府提供
嘉義福容voco酒店。圖／嘉市府提供
嘉義福容voco酒店。圖／嘉市府提供
嘉義福容voco酒店。圖／嘉市府提供
天成文旅繪日之丘。圖／嘉市府提供
天成文旅繪日之丘。圖／嘉市府提供

嘉義 酒店 飯店

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