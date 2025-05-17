台灣「飯店界奧斯卡」最美飯店票選競賽起跑 嘉義市5家飯店入圍

「2025台灣最美飯店大賞」票選活動如火如荼地進行，阿里山腳下嘉義市觀光興盛，有新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店，以及里亞行旅共5家飯店旅館入圍，角逐最美稱號，嘉市府邀請大家踴躍上網投票，用行動支持用心經營的旅宿業者。

市府觀光新聞處長張婉芬說，每年易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年邁入第7屆票選競賽。

嘉市面積約60平方公里，第2屆起每年都有2家以上飯店旅館，獲選為最美飯店，顯示嘉市旅宿業者用心打造優質旅遊住宿品質，同時也為嘉義市增光，呼籲大家一起票選打氣，為嘉市爭取最美稱號。

張婉芬表示，嘉市旅宿業房價穩定，各家業者別具風格，再加上擁有2024年遊憩人次全國排名第2的文化路夜市，吸引各地民眾到嘉市旅遊。觀光新聞處說，2025「台灣最美飯店大賞」票選活動8日至19日止，民眾參與投票可參加抽獎，獎品包含25間人氣飯店、超過50張住宿券。