聽新聞
0:00 / 0:00

相隔14年！安潔莉娜裘莉重返坎城 穿上Brunello Cucinelli展現女神一貫靜奢風

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
安潔莉娜裘莉。(路透社)
安潔莉娜裘莉。(路透社)

相隔14年，好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）重返坎城影展紅毯，為新片《愛丁頓》首映會助陣。再度現身坎城，她選擇身穿鍾愛品牌 Brunello Cucinelli 2025年秋季系列禮服，以一襲奶油白無肩裙裝優雅登場。這套禮服質地細緻，延續她一貫的「靜奢」品味，呼應本屆影展「低調優雅、無裸露」的著裝新規。

裘莉此次由造型顧問 Ilya Vanzato 操刀造型，她一頭亮金髮側分披肩，搭配Chopard 單墜項鍊與 Ingiliz 高跟鞋，指尖塗上酒紅色指甲油，再配上Tom Ford彩妝，細節處處展現從容與氣場。她與主演佩德羅·帕斯卡（Pedro Pascal）、瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）與艾瑪·史東（Emma Stone）一同踏上紅毯，焦點卻很難離開她身上。

裘莉上一次參加坎城影展已是2011年，當時是為支持前夫布萊德·彼特主演的《生命樹》。今年，她不僅以演員與時尚指標之姿回歸，更獲封第78屆坎城影展的「影展教母」（Godmother），將親自頒發第25屆蕭邦獎（Trophée Chopard）予兩位新星瑪莉·柯倫（Marie Colomb）與芬恩·班奈特（Finn Bennett），裘莉表示：「很榮幸能擔任教母，這是一個難得的機會，向年輕藝術家及他們的傑出作品致敬。」

安潔莉娜裘莉。(美聯社)
安潔莉娜裘莉。(美聯社)
安潔莉娜裘莉。(路透社)
安潔莉娜裘莉。(路透社)
安潔莉娜裘莉。(美聯社)
安潔莉娜裘莉。(美聯社)

女星 彩妝 紅毯

延伸閱讀

坎城直擊／林志玲、蔡淑臻台灣之夜相聚　是枝裕和也來

林志玲現身坎城影展「身體出狀況」急求救 3歲兒子同行

坎城直擊／阿湯哥嗨玩自拍　吳宇森隔空致敬

坎城影展／挑戰「禁裸令」？趙櫻子「鏤空戰袍」尺度辣到全網看傻

相關新聞

驚！台中最難訂餐廳「文公館」6月29日熄燈 原因曝光

台中「文公館」打出「台中最難訂位中餐廳」名號，還連2年獲米其林一星肯定，近日在官網公告，「隨著富王大飯店即將展開整修工程...

相隔14年！安潔莉娜裘莉重返坎城 穿上Brunello Cucinelli展現女神一貫靜奢風

相隔14年，好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）重返坎城影展紅毯，為新片《愛丁頓》首映會助陣。再度現身...

哆啦A夢套票 限量珍奶版

「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」六月廿八日至十月六日將於華山東二館四連棟登場，超過百種造型哆啦A夢將...

廣角鏡／太平媽乖乖 包裝改版

雲林縣西螺鎮福興宮與在地品牌瑞春醬油及食品大廠跨界合作，推出濁水溪守護神「太平媽祖」加持限定版乖乖，推出後秒殺，6度加製...

NOVA首間南部旗艦店今鳳山開幕 老高雄人這麼說

看好高雄消費潛力，NOVA今天在鳳山開設首間南部旗艦店，結合Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS...

亞洲50大餐廳MUME祭出10年代表作 演繹10道經典菜色

如果台灣的高端餐飲圈少了新歐式摩登料理餐廳「MUME」，會是什麼樣的風景？老實說，這恐怕令人無法想像。自2014年在台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。