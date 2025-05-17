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哆啦A夢套票 限量珍奶版
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」六月廿八日至十月六日將於華山東二館四連棟登場，超過百種造型哆啦A夢將攜手好朋友們與大家見面，其中包括十二米高巨型充氣哆啦A夢等。
展覽限量特典套票只在udn售票網獨家販售，本次特典套票收錄專為台灣粉絲精心設計的台灣限定版「珍珠奶茶哆啦A夢」，數量有限，售完即止。另也同步推出雙人紀念實體套票、好朋友套票等多種組合，優惠僅到六月廿七日止，更多展覽資訊請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。
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