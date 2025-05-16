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驚！台中最難訂餐廳「文公館」6月29日熄燈 原因曝光
台中「文公館」打出「台中最難訂位中餐廳」名號，還連2年獲米其林一星肯定，近日在官網公告，「隨著富王大飯店即將展開整修工程，文公館也將在此劃下句點」，餐廳最後營業日6月29日，讓很多饕客感到不捨，紛紛敲碗「換地方再開」。
據了解，「文公館」熄燈主因為富王飯店將啟動飯店危老改建，同在富王大樓的台中法式餐酒館「FReNCHIE FReNCHIE」，也會在農曆年後拆除前停業。
「文公館」座落於台中市老牌富王飯店1樓，邀擅長精緻粵菜的主廚蔣文正，與專攻精緻法菜的新銳主廚林昊語，打造摩登的現代中餐，以精緻法菜廚藝詮釋中式菜餚，開業半年，就躋身「台中最難訂位中餐廳」。
文公館在官網以「謝謝您，與我們共赴一席家宴」發出感謝文表示，過去這段時間，我們以中菜為本、法式Fine dining為啟發，融合東西方料理手法，試著讓一道道料理，成為能與人共感的溫柔家宴，謝謝每一位曾經入席的您，讓文公館的每一天都充滿意義。
文公館的熄燈公告引熱議，許多食客湧入官網留言表達不捨，「太震撼了」、「才吃一次就沒了，心痛」、「這是台中的美食里程碑啊！」「希望可以換地點再開」。
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