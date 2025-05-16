foodpanda限時推不限會員「天天65折」 砸億元史上最狂
不分會員、不分時段、不限品項，foodpanda宣布啟動史上最大規模外送平台折扣活動，自5月19日至6月29日推出「天天65折」活動，攜手超過60個品牌、4,500家合作店家共同參與。此次活動由foodpanda單獨投入超過1億元資金，並結合品牌資源共同挹注，創下台灣外送市場前所未見的跨品牌整合規模。優惠內容強調「無差別優惠」，無論會員或非會員、地區或時段，所有用戶皆可享有折扣，打破過往行銷區隔，讓所有會員都能享受有感優惠。
活動期間所有foodpanda用戶只需進入「天天65折」專區並輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可依據消費門檻享有6.5折優惠，最高可折抵175元，優惠不限品項與時段，適用於全台合作餐廳。活動涵蓋多元品牌及餐飲情境，從Pizza Hut全口味披薩、Mister Donut甜甜圈、白家十全排骨湯，到萬波手搖飲等皆可享優惠，消費者用相同預算就能獲得更多優惠。
平台同時分享了pandapro會員與一般用戶在行為上的顯著差異。pandapro會員偏好「專屬免運」與「深度折扣」，像是如美食滿179元、生鮮雜貨滿279元即免運，每週三超級會員日精選品牌7折等高黏著度優惠，活動當天更帶動整體客單價成長4成；其中20～24歲用戶為會員成長主力，尤其重視專屬優惠與會員尊榮感。
相對地，非會員用戶更傾向即時回饋型優惠，像是「限時優惠」、「銅板運費」、「買1送1」等活動具有強大吸引力。以過去1元運費活動為例，合作店家平均業績成長逾4成，顯示無門檻促銷在帶動下單與流量上仍具高度成效。
foodpanda表示，此次活動僅歷時2個月即迅速整合品牌與豐富資源，活動不僅回饋消費者，也藉由激勵線上消費行為，活絡市場動能，吸引更多品牌參與數位轉型。平台觀察顯示，消費者點餐習慣逐漸向線上移動，餐飲業者亦積極佈局平台經濟。foodpanda商務總監簡紫涵表示：「這次活動不是單一促銷方案，而是結合消費洞察、夥伴資源與會員經濟，真正把爽省變成全民日常。」
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