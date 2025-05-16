GUCCI前進「典藏之家」 2026早春秀重返義式華美

義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日於佛羅倫斯的GUCCI「典藏之家」發表了2026早春系列。全數合計42套發表是由GUCCI Design Studio設計團隊共同合作，由於告別了前任創監的極簡路線，本季服裝輪廓隱約得見兩位過往的品牌風格舵手：設計師Alexander Michele與Tom Ford的設計脈絡，活動中並有包含南韓影帝李政宰、美國演員Julia Garner、愛爾蘭演員Paul Mescal、泰國女星Davika Hoorne與中國大陸男星張凌赫成看秀來賓。

本季GUCCI 2026早春秀選擇在品牌位於佛羅倫斯的典藏之家舉辦，意味深長。GUCCI從2022年11月以降，告別了極繁主義的Alexander Michele並迎接極簡主義的Sabato de Sarno，並於今年2月再度告別Sabato、並宣布將從同集團其他品牌創意總監Demna於稍後接任，頻頻掀起時尚產業的熱烈討論。

早在大秀前GUCCI執行長Stefano Cantino已宣明本次回到典藏之家辦秀的理由，因此處是與歷史、品牌符碼重新詮釋與對話的場域，更透過在此展現GUCCI與文化、工藝傳承的堅定連結。而大秀結束後，GUCCI官方發表的形象情境照片中，更讓人能從半透明毛玻璃內的白色服裝、天花板懸掛的古典風格水晶燈、牆上繁複華美的壁紙，甚至現場鋼架旁井然有序的電線隱約嗅聞得到......一種古典的、戲劇性的、結構繁複的GUCCI風格、或正悄然回歸。

綜觀42套新裝發表，懷舊風的斜條紋同時出現在Bamboo竹節提把包款與短裙上，搭配以粉紅色上衣；隨行走時搖曳的絲質泡泡袖是2026早春的顯著輪廓，服裝表面時而藏入斜條紋、又或將GUCCI經典的GG Logo藏入細節。

淡藕色的寬大雙排扣西裝外套搭配西裝褲、露趾高跟鞋，頗有幾分1980年代Power Suits的自信與力量感，但內在又加入了皺摺的翻領襯衫與垂墜式大型耳環，也柔美、也霸氣。本季GUCCI並不時散發出Tom Ford時期的巨星風與性感架勢，像開場第一套造型的紫色高跟鞋、人造皮草翻領大衣、黑色白點點皮裙，便示範了一種義大利的浮誇戲劇效果，而經過精緻處理的錦緞、緹花、絲綢與天鵝絨反覆出現，並透過像是蕾絲層疊、水晶鑲嵌與精細刺繡的工藝疊加，重新呼應了典藏之家與GUCCI的深遠時裝歷史。

除了經典的綠紅綠Web織紋，GUCCI經典的GG Monogram確信是這間百年精品世家的獨特符碼，並散見於皮帶扣、鑲嵌設計與鞋跟等細節。半馬銜扣造型與化妝箱風格的包款帶有柔軟特質與輕鬆的手感，這正是義大利人的生活方式、無分晨昏。包款則有一只全新設計：GUCCI Giglio包，其中Giglio即是義大利文中的百合花、也是象徵佛羅倫斯的花卉圖騰，並在大秀後陸續於全球問世。