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GUCCI前進「典藏之家」 2026早春秀重返義式華美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI 2026早春系列是由GUCCI設計團隊共同操刀負責。圖／GUCCI提供
GUCCI 2026早春系列是由GUCCI設計團隊共同操刀負責。圖／GUCCI提供

義大利精品品牌古馳（GUCCI）近日於佛羅倫斯的GUCCI「典藏之家」發表了2026早春系列。全數合計42套發表是由GUCCI Design Studio設計團隊共同合作，由於告別了前任創監的極簡路線，本季服裝輪廓隱約得見兩位過往的品牌風格舵手：設計師Alexander Michele與Tom Ford的設計脈絡，活動中並有包含南韓影帝李政宰、美國演員Julia Garner、愛爾蘭演員Paul Mescal、泰國女星Davika Hoorne與中國大陸男星張凌赫成看秀來賓。

本季GUCCI 2026早春秀選擇在品牌位於佛羅倫斯的典藏之家舉辦，意味深長。GUCCI從2022年11月以降，告別了極繁主義的Alexander Michele並迎接極簡主義的Sabato de Sarno，並於今年2月再度告別Sabato、並宣布將從同集團其他品牌創意總監Demna於稍後接任，頻頻掀起時尚產業的熱烈討論。

早在大秀前GUCCI執行長Stefano Cantino已宣明本次回到典藏之家辦秀的理由，因此處是與歷史、品牌符碼重新詮釋與對話的場域，更透過在此展現GUCCI與文化、工藝傳承的堅定連結。而大秀結束後，GUCCI官方發表的形象情境照片中，更讓人能從半透明毛玻璃內的白色服裝、天花板懸掛的古典風格水晶燈、牆上繁複華美的壁紙，甚至現場鋼架旁井然有序的電線隱約嗅聞得到......一種古典的、戲劇性的、結構繁複的GUCCI風格、或正悄然回歸。

綜觀42套新裝發表，懷舊風的斜條紋同時出現在Bamboo竹節提把包款與短裙上，搭配以粉紅色上衣；隨行走時搖曳的絲質泡泡袖是2026早春的顯著輪廓，服裝表面時而藏入斜條紋、又或將GUCCI經典的GG Logo藏入細節。

淡藕色的寬大雙排扣西裝外套搭配西裝褲、露趾高跟鞋，頗有幾分1980年代Power Suits的自信與力量感，但內在又加入了皺摺的翻領襯衫與垂墜式大型耳環，也柔美、也霸氣。本季GUCCI並不時散發出Tom Ford時期的巨星風與性感架勢，像開場第一套造型的紫色高跟鞋、人造皮草翻領大衣、黑色白點點皮裙，便示範了一種義大利的浮誇戲劇效果，而經過精緻處理的錦緞、緹花、絲綢與天鵝絨反覆出現，並透過像是蕾絲層疊、水晶鑲嵌與精細刺繡的工藝疊加，重新呼應了典藏之家與GUCCI的深遠時裝歷史。

除了經典的綠紅綠Web織紋，GUCCI經典的GG Monogram確信是這間百年精品世家的獨特符碼，並散見於皮帶扣、鑲嵌設計與鞋跟等細節。半馬銜扣造型與化妝箱風格的包款帶有柔軟特質與輕鬆的手感，這正是義大利人的生活方式、無分晨昏。包款則有一只全新設計：GUCCI Giglio包，其中Giglio即是義大利文中的百合花、也是象徵佛羅倫斯的花卉圖騰，並在大秀後陸續於全球問世。

值得一提的是，走秀尾聲並沒有設計師現身謝幕，因為新任創意總監Demna預計要稍晚才正式「登板」。畢竟一個百年時裝屋的深厚根基不會因設計師的短期更迭有所變化，當模特兒順著動線走出GUCCI典藏之家的同時，在戶外陽傘下、三三兩兩的座椅與石板路上，一條全新的GUCCI之路、或正坦然顯化中。

開場第一套造型的紫色高跟鞋、人造皮草翻領大衣、黑色白點點皮裙，演示了一種義大利的張誇自信。圖／GUCCI提供
開場第一套造型的紫色高跟鞋、人造皮草翻領大衣、黑色白點點皮裙，演示了一種義大利的張誇自信。圖／GUCCI提供
隨行走時搖曳的絲質泡泡袖，散發著1970風格的華美與復古。圖／GUCCI提供
隨行走時搖曳的絲質泡泡袖，散發著1970風格的華美與復古。圖／GUCCI提供
淡藕色的寬大雙排扣西裝外套搭配西裝褲、露趾高跟鞋，展現一種GUCCI女子的氣勢與力量感。圖／GUCCI提供
淡藕色的寬大雙排扣西裝外套搭配西裝褲、露趾高跟鞋，展現一種GUCCI女子的氣勢與力量感。圖／GUCCI提供
泰國女星Davika Hoorne與中國男星張凌赫於看秀前合影留念。圖／GUCCI提供
泰國女星Davika Hoorne與中國男星張凌赫於看秀前合影留念。圖／GUCCI提供
南韓影帝李政宰。圖／GUCCI提供
南韓影帝李政宰。圖／GUCCI提供
大秀地點位於佛羅倫斯的GUCCI典藏之家舉辦，象徵品牌的回歸原點與再出發。圖／GUCCI提供
大秀地點位於佛羅倫斯的GUCCI典藏之家舉辦，象徵品牌的回歸原點與再出發。圖／GUCCI提供
懷舊風格的斜條紋同時成為包款、短裙的表情，加上粉紅色上衣、戲劇性十足。圖／GUCCI提供
懷舊風格的斜條紋同時成為包款、短裙的表情，加上粉紅色上衣、戲劇性十足。圖／GUCCI提供
跳脫極簡或極繁的風格二分法，本季GUCCI並不時散發出Tom Ford時期的巨星與性感架勢。圖／GUCCI提供
跳脫極簡或極繁的風格二分法，本季GUCCI並不時散發出Tom Ford時期的巨星與性感架勢。圖／GUCCI提供
看秀來賓美國女星Julia Garner與愛爾蘭演員Paul Mescal。圖／GUCCI提供
看秀來賓美國女星Julia Garner與愛爾蘭演員Paul Mescal。圖／GUCCI提供
蕾絲與透視感搭配寬大的墨鏡，帶有義大利風格的我行我素風格。圖／GUCCI提供
蕾絲與透視感搭配寬大的墨鏡，帶有義大利風格的我行我素風格。圖／GUCCI提供

品牌 義大利 設計師

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