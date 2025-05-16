2025韓流白皮書「全球最受歡迎K-POP歌手」Top10！第1名蟬聯7年奪冠、GD竟然第10名
2025韓流白皮書 「全球最受歡迎K-POP歌手」排行榜Top10來了！
韓國文化產業振興院（KOFICE）今年發布的《韓流白皮書》，全面分析韓國文化內容在全球的發展趨勢，涵蓋K-POP、韓劇、電影、綜藝節目等多個領域。
在2025「全球最受歡迎K-POP歌手」排行榜中，BTS防彈少年團已是連續7年奪冠，今年得分也是遙遙領先；BLACKPINK則是連續6年獲得亞軍。滑下去看完整Top10榜單。
不過看完排行榜之後，總有種略顯空虛、好像少了點什麼的感覺，尤其榜內有4個團體都因軍白期或成員各自發展而處於休團狀態...大家覺得還有哪些韓團或歌手值得上榜呢？
★「全球最受歡迎K-POP歌手」排行榜Top10：
●Top1：BTS防彈少年團（24.6%）
BTS自2018年起已連續7年蟬聯榜首，儘管處於軍白期，仍然展現在全球的持續影響力。
●Top2：BLACKPINK（12.3%）
連續6年獲得第2名，雖然目前成員們都以各自發展為主，但粉絲們都在熱烈期待BLACKPINK的合體。
●Top3：IU李知恩（3.1%）
IU憑藉獨特的音樂風格和出色的演唱實力，深受粉絲喜愛，演員身分更有助於拓展支持率。
●Top4：PSY朴載相（2.2%）
憑藉《江南Style》、《That That》等作品在全球獲得廣泛認可，特別的舞步更掀起模仿效應。
●Top5：TWICE（1.8%）
活潑可愛的形象和動感的音樂風格，擁有大量粉絲，出道即將邁入10周年，是韓國三代女團代表。
●Top6：BTS成員柾國Jung Kook（1.8%）
柾國2023年12月12日入伍，同年個人專輯《GOLDEN》創下全球銷售佳績，預計今年6月退伍。
●Top7：BLACKPINK成員Lisa（1.7%）
Lisa的個人魅力和舞台表現力備受讚譽，今年登上Coachella音樂節、Met Gala紅毯都吸引全球目光。
●Top8：EXO（1.4%）
迎來13周年的EXO，目前成員各自發展，世勳預計今年9月20日退伍，是否會迎來完整合體回歸是粉絲關注焦點。
●Top9：BIGBANG（1.4%）
韓國著名男團，對K-POP的全球推廣有深遠影響，可惜團體幾經波折，大批V.I.P相當期待BIGBANG回歸。
●Top10：BIGBANG成員G-Dragon（1.4%）
GD的音樂風格和時尚品味向來是全球關注焦點，在停止活動7年後，去年底以單曲《POWER》回歸，後續的一舉一動都是話題指標。
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