2025韓流白皮書「全球最受歡迎K-POP歌手」Top10！第1名蟬聯7年奪冠、GD竟然第10名

韓國文化產業振興院（KOFICE）今年發布的《韓流白皮書》，全面分析韓國文化內容在全球的發展趨勢，涵蓋K-POP、韓劇、電影、綜藝節目等多個領域。

在2025「全球最受歡迎K-POP歌手」排行榜中，BTS防彈少年團已是連續7年奪冠，今年得分也是遙遙領先；BLACKPINK則是連續6年獲得亞軍。滑下去看完整Top10榜單。

不過看完排行榜之後，總有種略顯空虛、好像少了點什麼的感覺，尤其榜內有4個團體都因軍白期或成員各自發展而處於休團狀態...大家覺得還有哪些韓團或歌手值得上榜呢？