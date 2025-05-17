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馬卡龍不是第一？網議Top10法式甜點每款都超誘人！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
馬卡龍不是第一？網議Top10法式甜點每款都超誘人！ 圖片來源/Unsplash
馬卡龍不是第一？網議Top10法式甜點每款都超誘人！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱門法式甜點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的熱門法式甜點。

每次經過甜點櫃時，總會被高顏值的法式甜點吸引，即便還未品嚐，法式甜點在視覺上就已是一大享受。從經典的馬卡龍、可麗露，到口感細膩的舒芙雷，每一款都令人垂涎欲滴，陷入選擇困難。接下來，就讓我們一起來看看你的甜點心頭好有沒有上榜吧！

「可頌」酥脆外皮超有層次 繽紛夢幻「馬卡龍」讓人少女心爆發

▲ 網友熱議TOP10法式甜點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10法式甜點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「熱門法式甜點」的相關話題討論，發現「可頌」最受歡迎，酥脆的外皮搭配香濃的奶油香，讓人一口咬下就陷入幸福。無論是台灣咖啡廳的現烤可頌，或是在歐洲旅行中嚐到的經典風味，都讓許多網友狂讚「吃過真的會回不去」、「現做的可頌會讓人朝思暮想」。

有網友分享在台北咖啡廳內吃過包滿餡料的創意可頌，稱讚「每一口的口感和味道都超有層次」。更有曾旅法的網友回憶起巴黎的可頌，形容一靠近店家就能聞到「油油香香、酥酥奶油香氣十足」，即使冷掉，「外層還是很脆」，讓他至今仍念念不忘，直呼是不可錯過的法式甜點！

除了經典的可頌外，顏色繽紛夢幻的「馬卡龍」同樣廣受討論，馬卡龍不僅外型吸睛，甜而不膩的滋味也擄獲眾多網友的心。不少店家推出特殊口味的馬卡龍，如有品牌推出芋頭口味的馬卡龍，吸引網友在品嚐後驚呼「芋頭味超乎預期的濃郁，甚至還吃得到芋頭顆粒」，推薦芋頭控們一定要來嘗試。

同時，也有網友表示馬卡龍「原味的就超好吃了，可以自己嗑掉一整盒」！而當民眾們在品評馬卡龍時，其「甜度」也常成為評斷的標準，如有一位網友品嚐甜品店的馬卡龍，指出「是耐吃的那種甜」，推薦大家「可以嘗試看看」。不少網友也大讚馬卡龍是「賞心悅目的夢幻甜點」，不只能滿足饕客味蕾，更可以療癒心情。

而「舒芙蕾」也是許多人鍾愛的法式甜點，舒芙蕾以炙燒焦糖搭配濕潤蛋香，結合出香甜美味的滋味，讓網友直呼「炙燒後香氣濃郁的脆甜焦糖超好吃」。在口感部分，不少網友更形容舒芙蕾吃起來就像一朵入口即化的雲，蓬鬆柔軟的口感，總讓人剛咬下就十分驚豔，忍不住讚嘆「口感軟嫩好好入口」。

更有網友親自下廚製作舒芙蕾，直呼「不用加糖油就超好吃」，提醒若是想降低熱量攝取，不加糖油也可以順利做出舒芙蕾。此外，也有不少民眾特地回訪以舒芙蕾為招牌的咖啡廳，為的就是那份「蓬鬆柔軟好ㄉㄨㄞ的口感」，表示即使價格稍高，「但偶爾犒賞一下自己很可以」。

看完這些人氣爆棚的法式甜點，你是不是也嘴饞了呢？法式甜點不僅美味，連擺盤都美得像藝術品，讓人捨不得下手。不管是準備約會、聚餐，還是犒賞自己，不仿參考網友們推薦的法式甜品，踏上夢幻的味蕾之旅吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門法式甜點」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/20~2025/04/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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