「關稅戰影響台南牛肉湯？」議員要求加強「產地」保護

台南牛肉湯先前傳出漲價，是因紐西蘭乳品零關稅導致牛隻減少，台灣基進台南市議員李宗霖今於農業局業務報告時，要求農業局針對美國關稅戰對台南乳市場所可能造成的衝擊必須提早因應，並加強原產地名稱保護。

李宗霖表示，紐乳免關稅影響台南本土牛肉湯已是不爭事實，但美國關稅戰是否會增加衝擊，值得進一步關注並加以因應。李宗霖指出，川普執政下的美國，其背後戰略邏輯是要讓農業州選民受益。

李宗霖指出，2020年美日貿易協議，提及日本需要增加進口美國乳製品；而美韓貿易協議重談，也希望擴大進口美國乳製品，在這樣要求下，若屆時台灣同意進口更多美國乳製品，勢必擠壓到台灣乳市場，結局可能和現在紐乳免關稅下面臨同樣情況。

李宗霖要求農業局，應「加強原產地名稱保護」，讓消費者確實知道產地來源，建議應就「台南蚵」標章的經驗，在牛肉湯部分，也能推出乳牛、肉牛的不同標示，讓民眾知道兩者烹煮下會有什麼不一樣的口感，藉此增加消費者知識，同時提升民眾對台灣本土牛的認同感。

農業局長李芳林回應，美國關稅戰，因台南牛肉湯主要是以溫體牛肉為主，故影響不大，反而會對本地乳產品造成較大影響；至於原產地名稱保護，目前肉品溯源沒問題，會來做標章上的識別。