快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

聽新聞
0:00 / 0:00

全球130瓶、單瓶286萬 波摩xAston Martin推出ARC-54

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
ARC-54流線瓶身映照出艾雷島自然地貌的流動曲線。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARC-54流線瓶身映照出艾雷島自然地貌的流動曲線。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有245年歷史的蘇格蘭艾雷島傳奇酒廠波摩（Bowmore）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年攜手英國豪華跑車品牌Aston Martin，推出ARC系列最巔峰年份——波摩ARC-54。新酒款蒸餾於1968年，使用歐洲橡木雪莉桶、美國白橡木桶於傳奇一號酒窖（No.1 Vaults）中熟成超過 54 年，以精準的黃金比例調和，呈現深邃酒體與豐富多層次的風味，全球限量130瓶，酒精濃度44.3%，建議售價71,000英鎊，折合新台幣約286萬元。

ARC-54外型靈感源自Aston Martin超跑Valkyrie的空氣力學結構，由頂尖玻璃工藝大師手工吹製而成，流線瓶身映照出艾雷島自然地貌的流動曲線，瓶底採用擴散器造型設計，讓酒液的琥珀光澤於光影之間綻放，宛如視覺與感官交織的藝術品。瓶蓋採用磁力鎖機構，須以專用磁力鑰匙開啟，細節展現極致工藝美學。

波摩ARC-54遵循黃金比例，以61.8%歐洲橡木桶與38.2%美國白橡木桶熟成酒液調和，酒液綻放迷人的金絲色澤，洋溢香草與熱帶水果氣息，入口後，新鮮青蘋果、佛手柑、青檸汁和鹹焦糖的風味躍然而出，伴隨著花香與辛香料，成就波摩威士忌的多層次傳奇風味。

為慶祝此劃時代鉅作上市，波摩邀請曾登上富比士（Forbes）「傑出青年」榜單的詩人Sophia Thakur，以波摩釀造工藝和「靜謐時刻」為靈感，為ARC-54創作頌歌，賦予其詩意靈魂。

今年（2025）榮獲威士忌界的最高榮譽之一「Keepers of the Quaich」的波摩首席調酒師Calum Fraser表示：「如同ARC-54這款細緻且複雜的波摩威士忌，不僅證明了波摩的精湛技藝，更體現出蘊藏在波摩DNA當中的『放慢腳步』、『靜止力量』精神，凝聚過去每滴酒液的力量，成就下一世代的波摩。從瓶身的海龍到對釀造的堅持，波摩綻放無盡的美感與層層交織的風味，成就時間、孕育藝術的極致體現。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波摩與Aston Martin跨界鉅獻再創巔峰，駕馭力量與科技之作。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩與Aston Martin跨界鉅獻再創巔峰，駕馭力量與科技之作。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩攜手詩人Sophia Thakur為波摩ARC-54創作頌歌，賦予其詩意靈魂。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩攜手詩人Sophia Thakur為波摩ARC-54創作頌歌，賦予其詩意靈魂。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩首席調酒師Calum Fraser出席倫敦全球發表會，為巔峰鉅作ARC-54揭開神秘面紗。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩首席調酒師Calum Fraser出席倫敦全球發表會，為巔峰鉅作ARC-54揭開神秘面紗。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARC-54外型靈感源自Aston Martin超跑Valkyrie的空氣力學結構。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARC-54外型靈感源自Aston Martin超跑Valkyrie的空氣力學結構。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩xAston Martin聯名系列顛峰之作ARC-54，全球限量130瓶，建議售價71,000英鎊，折合新台幣約286萬元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩xAston Martin聯名系列顛峰之作ARC-54，全球限量130瓶，建議售價71,000英鎊，折合新台幣約286萬元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩ARC-54淬鍊極致工藝，勾勒花果辛香與煙燻交織的深邃層次。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩ARC-54淬鍊極致工藝，勾勒花果辛香與煙燻交織的深邃層次。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 黃金

延伸閱讀

727匹性能巨獸！ Aston Martin DBX S 旗艦 SUV 登場

麥卡倫全新鉅獻、46年雪莉桶佳釀 台北當代藝博會亮相

受焙茶工藝啟發 蘇格登深焙16年台灣領先上市

亞洲首發在台北！百富50年臻藏威士忌　全球限量125瓶

相關新聞

「關稅戰影響台南牛肉湯？」議員要求加強「產地」保護

台南牛肉湯先前傳出漲價，是因紐西蘭乳品零關稅導致牛隻減少，台灣基進台南市議員李宗霖今於農業局業務報告時，要求農業局針對美...

戀愛 「有人陪」易發胖 醫分享一招徹底打敗幸福肥

「520」將至，這天也是許多情人傳遞心意的日子。感情不只會影響心情，連體重也可能一起「升溫」，初日診所內科暨減重專科醫師...

偏鄉醫療升級！南醫新化分院環境優化啟用新斷層掃描儀

為提升東台南偏鄉地區民眾的就醫品質與診斷效率，台南醫院新化分院斥資1400多萬元完成環境優化，今天對外亮相，並同步啟用新...

全球130瓶、單瓶286萬 波摩xAston Martin推出ARC-54

擁有245年歷史的蘇格蘭艾雷島傳奇酒廠波摩（Bowmore）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年攜手英國豪華跑車品牌Aston M...

西螺福興宮超人氣「太平媽祖」乖乖 改版新包裝

雲林縣西螺鎮福興宮與在地百年醬油品牌瑞春醬油及食品大廠跨界合作，最近推出濁水溪守護神「太平媽祖」加持的限定版乖乖，風味絕...

江詩丹頓270周年「The Quest」特展六月前進師大美術館

時光旅人聽起來是一個空想的概念，但其實當人們在博物館中與數百年前的文物相遇時，透過理解與共感物件背後的歷史意義，何嘗不是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。