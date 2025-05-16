全球130瓶、單瓶286萬 波摩xAston Martin推出ARC-54

擁有245年歷史的蘇格蘭艾雷島傳奇酒廠波摩（Bowmore）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年攜手英國豪華跑車品牌Aston Martin，推出ARC系列最巔峰年份——波摩ARC-54。新酒款蒸餾於1968年，使用歐洲橡木雪莉桶、美國白橡木桶於傳奇一號酒窖（No.1 Vaults）中熟成超過 54 年，以精準的黃金比例調和，呈現深邃酒體與豐富多層次的風味，全球限量130瓶，酒精濃度44.3%，建議售價71,000英鎊，折合新台幣約286萬元。

ARC-54外型靈感源自Aston Martin超跑Valkyrie的空氣力學結構，由頂尖玻璃工藝大師手工吹製而成，流線瓶身映照出艾雷島自然地貌的流動曲線，瓶底採用擴散器造型設計，讓酒液的琥珀光澤於光影之間綻放，宛如視覺與感官交織的藝術品。瓶蓋採用磁力鎖機構，須以專用磁力鑰匙開啟，細節展現極致工藝美學。

波摩ARC-54遵循黃金比例，以61.8%歐洲橡木桶與38.2%美國白橡木桶熟成酒液調和，酒液綻放迷人的金絲色澤，洋溢香草與熱帶水果氣息，入口後，新鮮青蘋果、佛手柑、青檸汁和鹹焦糖的風味躍然而出，伴隨著花香與辛香料，成就波摩威士忌的多層次傳奇風味。

為慶祝此劃時代鉅作上市，波摩邀請曾登上富比士（Forbes）「傑出青年」榜單的詩人Sophia Thakur，以波摩釀造工藝和「靜謐時刻」為靈感，為ARC-54創作頌歌，賦予其詩意靈魂。

今年（2025）榮獲威士忌界的最高榮譽之一「Keepers of the Quaich」的波摩首席調酒師Calum Fraser表示：「如同ARC-54這款細緻且複雜的波摩威士忌，不僅證明了波摩的精湛技藝，更體現出蘊藏在波摩DNA當中的『放慢腳步』、『靜止力量』精神，凝聚過去每滴酒液的力量，成就下一世代的波摩。從瓶身的海龍到對釀造的堅持，波摩綻放無盡的美感與層層交織的風味，成就時間、孕育藝術的極致體現。」

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