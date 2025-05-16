西螺福興宮超人氣「太平媽祖」乖乖 改版新包裝

雲林縣西螺鎮福興宮與在地百年醬油品牌瑞春醬油及食品大廠跨界合作，最近推出濁水溪守護神「太平媽祖」加持的限定版乖乖，風味絕佳又保平安，推出後秒殺，6度加製3萬箱，供不應求，因應廣大信眾需求，廟方改版推出新包裝「太平媽乖乖」今天加持開箱。

福興宮董事長楊文鐘表示，西螺在地出身的蠟筆藝術家蘇慧棉，最近入選南美展的新作品「稜轎腳祈平安」，該畫作以福興宮平安遶境鑽轎底的畫面為背景，刻畫出眾生信仰祈福的虔誠之心，栩栩如生，廟方特向蘇大師邀稿，將該畫作為新版乖乖及濁水溪守護神醬油組的包裝，分享太平媽溫暖的大愛，宏揚西螺宗教人文底蘊。

西螺鎮長廖秋萍說，福興宮太平媽祖聞名遐邇，信徒遍布海內外，最近更入選為觀光署114年度主要觀光遊憩據點，成為國家級旅遊景點，廟方匠心獨運推出各種文創品，更選用在地主要農產西螺米、醬油，推出限定版乖乖和醬油組，更結合在地藝術家蘇慧棉的畫作開發深具媽祖文化特色的伴手禮，提升西螺能見度又呷平安，深受歡迎。