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江詩丹頓270周年「The Quest」特展六月前進師大美術館

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1910年女用垂飾表、金龜子琺瑯與鑽石鑲嵌。圖／江詩丹頓提供
1910年女用垂飾表、金龜子琺瑯與鑽石鑲嵌。圖／江詩丹頓提供

時光旅人聽起來是一個空想的概念，但其實當人們在博物館中與數百年前的文物相遇時，透過理解與共感物件背後的歷史意義，何嘗不是一次與時光逆行的心靈旅程？創立於西元1755年的頂級瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年適逢品牌創立270周年，除了先前曾在中東阿布達比舉辦了The Quest 270周年巡展，近日更預告將在六月抵達台灣，帶人一探270載時光的珍貴時刻。

瑞士高級製表產業常以日內瓦為尊，除了因為日內瓦是一座饒富歷史的國際城市，「日內瓦印記」（Geneva Seal）更是當代高級製表的準則之一，以象徵日內瓦市徽的老鷹與鑰匙圖騰，帶來風格與精密的認證。身為270年歷史無間斷、始終立基於日內瓦的江詩丹頓，始終以古典美學加上不躁進的創意，成為收藏家心中的指標性頂級精品，而展覽中將現身的多枚珍稀骨董時計與近代高複雜創意新品，正嘗試為人重新看見品牌270年悠長歷史中的特異亮點。

本次登台骨董表款中最古老的首推一只1824年問世的18K黃金二問懷表，能每15分鐘報時一次，同時聽到時鐘與刻鐘，因此名為「二問」，加上開面設計在1824年的懷表相對罕見、讓擁有者可隨時欣賞面盤細節與指針運行。然江詩丹頓不僅歷史悠久，品牌更在1872年起便積極參加包含日內瓦、瑞士納沙泰爾（Neuchâtel）與英國天文台的精準度競賽，因此同時在瑞士、英國皆享譽盛名，一只1907年問世的Chronomètre Royal懷表與一只2007年推出的百周年限量款，正好見證了江詩丹頓如何在古典之美與精準度的兼顧，這或解釋了品牌為何歷久彌新、持續受到藏家喜愛。

江詩丹頓同時也是幾何、造型與工藝的專家，像是一只1910年生產的女用垂飾表便帶來了驚喜：一只擁有黃金身軀、寶石鑲嵌，加上綠色琺瑯彩繪的綠色金龜子，不僅是女士隨身的造型墜飾，當金龜子的鞘翅往外滑開的同時，藏在內側的一個小巧面盤赫然顯現：此時時間成為了其擁有者最珍稀的收藏，對於1910年代的社會氛圍，這只垂飾表體現的不僅有江詩丹頓的大膽品味與洞見，更有對珠寶造型的想像力、令人驚艷。

欣賞完骨董表後，江詩丹頓並帶來多款近年的複雜新作，除2025在日內瓦鐘表與奇蹟表展曝光的270周年紀念鏤雕複雜陀飛輪腕表，更有一只問世於2019年的Traditionnelle系列Twin Beat萬年曆腕表，表款同時具5赫茲與1.2赫茲的高低兩種振頻，甚至可由配戴者自行切換、在高精密與長動能兩種模式中選擇，前代未聞，更是該表款在台首次曝光。

品牌更在特展期間規劃了三場「建築、影像與設計」的跨界講座：分別以「時間的建築，建築的時間」、「影像與時光：時尚攝影與腕錶工藝的風格對話」與「從紙磚到時間之磚：設計如何承載時間？」為題，邀請包含台灣知名建築師劉培森、時尚攝影師黃天仁究方社創意總監方序中，分別與《城邦國際名表》總編輯劉必祥、鐘錶評論家Henry Chen、鐘錶評論家Kyo展開對談。

江詩丹頓270周年The Quest特展將在6月7日起於國立臺灣師範大學美術館展出，地址為台北市大安區和平東路一段129號；展覽免費但需預約制才能入場，同時還將規劃，可前往LINE官方帳號：Vacheron Constantin、提前進行預約。

Traditionnelle系列「Twin Beat」萬年曆腕表，表款發表於2019年、將在本次首度來台亮相。圖／江詩丹頓提供
Traditionnelle系列「Twin Beat」萬年曆腕表，表款發表於2019年、將在本次首度來台亮相。圖／江詩丹頓提供
18K玫瑰金陀飛輪腕表、2003年江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
18K玫瑰金陀飛輪腕表、2003年江詩丹頓典藏。圖／江詩丹頓提供
台灣知名建築師劉培森。圖／江詩丹頓提供
台灣知名建築師劉培森。圖／江詩丹頓提供
1903年、江詩丹頓典藏18K黃金天文台精準度計時懷表。圖／江詩丹頓提供
1903年、江詩丹頓典藏18K黃金天文台精準度計時懷表。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓先前曾在阿布達比舉辦The Quest特展首站，並將在6月巡迴抵達台灣。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓先前曾在阿布達比舉辦The Quest特展首站，並將在6月巡迴抵達台灣。圖／江詩丹頓提供
究方社創意總監方序中。圖／江詩丹頓提供
究方社創意總監方序中。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓270周年The Quest特展，將在6月於國立臺灣師範大學美術館展出、為期一周。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓270周年The Quest特展，將在6月於國立臺灣師範大學美術館展出、為期一周。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓270周年The Quest特展、可掃描QR Code預約。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓270周年The Quest特展、可掃描QR Code預約。圖／江詩丹頓提供
身為270周年利基日內瓦的頂級鐘表大廠，江詩丹頓將在近日舉辦270周年「The Quest」特展。圖／江詩丹頓提供
身為270周年利基日內瓦的頂級鐘表大廠，江詩丹頓將在近日舉辦270周年「The Quest」特展。圖／江詩丹頓提供
時尚攝影師黃天仁。圖／江詩丹頓提供
時尚攝影師黃天仁。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓也是琺瑯彩繪的大師，近年並頻頻與國際等級大型美術館合作、將經典重現於手腕方寸之間。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓也是琺瑯彩繪的大師，近年並頻頻與國際等級大型美術館合作、將經典重現於手腕方寸之間。圖／江詩丹頓提供
2025年新問世的270周年紀念鏤雕複雜腕表、也將在六月現身台灣。圖／江詩丹頓提供
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品牌 建築師 日內瓦

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