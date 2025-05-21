放假多了、業績會更好嗎？國定假日上看16天 餐飲零售面臨三大變局

立法院2025年5月9日通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增4+1個國定假日，讓台灣的假期總數從12天躍升至16天。除了已經過去的小年夜與5月1日勞動節，今年接下來的國定假日還包括：9月28日教師節、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、以及12月25日行憲紀念日。

這項政策一公布，立刻在社群平台上引發熱議，有人直呼「終於可以多休一點了」，也有人擔心「工作變少、薪水不變」，但更值得關注的是，這些新增假日將如何影響台灣的經濟結構？尤其是餐飲與零售產業。

放假多寡會不會影響經濟？

首先，我們先來看看全球假日最多的國家前五名：

可見，假日多不等於經濟發達。高假日國家多以勞力密集產業為主，人均GDP普遍偏低，並且看起來以南亞國家居多，與宗教與國民文化息息相關。那我們從另一個角度來切，全球十大經濟體的國定假日狀況是如何：

國定假日越多，消費活動的型態也會隨之變化。以日本為例，「黃金週」期間全國大移動，刺激了交通、觀光、餐飲三大產業鏈，台灣在修正後的國定假日也與日本齊等為16天。而中國的「十一長假」更是每年報復性消費的重頭戲，國內的大量人口移動也帶動了交通與國內旅遊的旺盛。可見國定假日的設定，也容易影響到國家產業重心與經濟邏輯，相對來說，前10大經濟體，除印度宗教因素，其他約落在10天上下。

台灣多了4+1假日，誰會受惠？餐飲業「內用」勝、「外帶」可能退

台灣餐飲業2024年整體營收突破1.04兆元新台幣，年成長約3.6%，其中實體內用餐廳和咖啡廳占比達81%。可以預期，多出的假期將進一步推升家庭聚餐與朋友聚會的消費需求，特別是具有聚餐屬性的教師節與聖誕節，可能演變成中高端餐廳的新旺季。但另一面，假日一多可能也會影響主打上班族「下班解決一餐」的便當店、鍋貼店、街邊小吃。

而外送平台亦可能受到出遊人流轉移的影響，假期訂單下降，以及外送平台本質在於便利，下班懶得煮飯叫個外送，而一旦放假，除了出遊，自煮的型態也可能增加，當然，不會煮就是不會煮，廚房依舊是室內裝潢的功能。

零售型態會怎麼變？便利商店與超市可能被「量販店」吃豆腐

新增假期對零售通路的影響可能出現明顯分化，以上班族為主要客群的便利商店，面臨假期人流下降，營收恐怕會受到影響，這就看社區型與觀光景點型的門市有沒有辦法吃到放假人潮。而超市的部分，假日少了「下班順路買菜」的情境，並且假期多可能導致外食聚餐機會增加，來客量不增反減。至於量販店，因假期時間充裕，民眾傾向一次性大量採購、全家出遊血拚，有望成為最大贏家，像是好市多、家樂福、大潤發，不過好市多假日真的太容易塞爆了，外溢出來轉向家樂福、大潤發還是很有機會點。

這與日本的連假零售型態高度相似：便利商店短期失色，但大型商場與超市「假日爆滿」現象會日益常見，因此，這一波年度相差1.1%的國定假日，是否會影響便利商店，值得後續觀察。

餐飲與零售業者該如何應變？

在這樣的變局下，業者可以思考以下4點方向：

一、餐廳推出假日限定餐點／聚餐方案，搭配社群行銷刺激預約。

二、小吃與便當業者考慮在連假前一天推出冷凍或加熱式便當包裝，讓顧客假期仍能品嚐。

三、便利商店與超市可強化節日應景食品、野餐組合包或旅遊便利包等。

四、量販通路進一步結合娛樂元素（如親子區、美食街、影城），打造假日家庭聚集地。

放假不只是放人，也是在放大產業機會

假期增加，不只是勞工福利，也是經濟活化與消費習慣再分配的契機。若能掌握消費者在「放假心情」下的行為變化，餐飲與零售業將不只是「被動因應」，而是主動轉型、迎向更多營收高峰的「黃金假期經濟」。不過，餐飲業還是得特別注意，一年多4天的假期，等於基本提升了將近1.1%的人事成本，同時在缺工以及勞基法的相關規範下，長時段的營業的餐飲業與零售業，在排班上也將會是一個挑戰。提前掌握狀況，做出因應對策，面對國家政策的調整，做出最好的戰略。

審稿編輯：林玉婷

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