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限時3天「買二送一」！日本正宗「生甜甜圈」水嫩登台

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
生甜甜圈水嫩新版上市。圖/東京巴黎甜點提供
生甜甜圈水嫩新版上市。圖/東京巴黎甜點提供

日本正宗「生甜甜圈」飽水度再升級，更為水嫩Q彈。東京巴黎甜點全新推出「生甜甜圈」系列新品，由日本師傅親自指導，除了師承正宗，同樣選用來自北海道食材原料，因此保有外蓬內Q的招牌特色，並將台灣芋頭、玫瑰都入餡，一口氣推出8種口味。

歡慶新品上市，5/19至5/21限定舉辦「生甜甜圈」買二送一活動（贈品以價低者計），產品每日新鮮手作，數量有限，售完為止。即日起於南京門市、大安門市、遠東SOGO台北忠孝館專櫃，以及全新開幕IFG遠雄廣場百貨專櫃正式開賣，品牌也預計在年底成立生甜甜圈專賣店的獨立門市。

東京巴黎甜點「生甜甜圈」使用日本北海道冬麥製麵粉，再經48小時熟成發酵，麵體柔韌、蓬鬆又具彈勁，充滿清新麥香甜味。此時再以大量奶油揉和麵團並經過高溫油炸，最後注滿不同口味內餡，一顆顆渾圓飽滿、柔軟具彈性的爆餡生甜甜圈即完成。

與傳統生甜甜圈相較，東京巴黎甜點重新調整麵體配方，運用冬麥麵粉吸水量超高的優勢，提高製麵過程中水與麥粉比例，Q彈度、水嫩度與濕潤度都比傳統更優。

東京巴黎甜點「生甜甜圈」除了經典的北海道生乳、法式生布蕾、提拉米蘇、草莓生乳，同步研發新口味包括玫瑰莓果、純巧克力、芋泥牛奶及萊姆牛奶，每個售價75元起。

造型可愛、入口Q彈。圖/東京巴黎甜點提供
造型可愛、入口Q彈。圖/東京巴黎甜點提供
口味多元、包裝細緻，送禮也適合。圖/東京巴黎甜點提供
口味多元、包裝細緻，送禮也適合。圖/東京巴黎甜點提供
來自日本，升級版的生甜甜圈登台。圖/東京巴黎甜點提供
來自日本，升級版的生甜甜圈登台。圖/東京巴黎甜點提供

巴黎 東京 甜點

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