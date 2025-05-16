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一餐走訪4間星級餐廳！麗晶精品獨家推出「美食獵遊」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
米其林一星餐廳Circum-，在法餐的基礎上，融匯華人料理方式及文化，演繹獨特的風味哲學。圖/麗晶精品提供
米其林一星餐廳Circum-，在法餐的基礎上，融匯華人料理方式及文化，演繹獨特的風味哲學。圖/麗晶精品提供

一餐可以走訪品嘗4間星級餐廳，認識4位名廚、分享4道料理故事，以及感受4間餐廳不同的氛圍，這是多有趣的新鮮體驗！麗晶精品獨家推出的「美食獵遊Restaurant Safari」，即起開放預約，唯數量極其珍稀，獵遊行程僅於每周三晚間6:30、限量開放6人訂位，每人3,980元+10%。

麗晶精品經營美食聚落有成，商場擁有6間星級餐廳，以及5家甜點名店，即日起整合此項優勢，創新全台推出移動式的餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」，突破傳統餐會侷限在一間餐廳、一張桌子的框架，依照特別設計的用餐路線，帶領饕客在一頓晚餐的時間裡，造訪商場中的Circum-、Golden、COAST、Bar Impromptu共4間餐廳，享受各家主廚精選推出的一道拿手料理，從開胃菜、主菜、甜點與調酒，吃遍台北市精緻餐飲的精華。

「美食獵遊Restaurant Safari」猶如一場星級主廚們的美食接力，揭開行程序幕的是米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜—七巧板，主廚羅偉誠（Leo）結合海陸珍饌與珍貴漢方元素，呈現關於時令、養生與風味的深度味蕾體驗，開啟這趟獨一無二的美食之旅。接著移動至主打輕奢亞洲料理的Golden，品嘗星廚林明健（Kin）演繹的全新菜色—椒鹽鰻魚天婦羅/魚露醬/綜合香草，酥脆外皮帶有大紅袍花椒與青花椒的迷人麻香，沾佐綜合香草魚露醬，以截然不同的風味技法拓展美食的想像空間。

第三站由全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的COAST擔當，亞洲五十大主廚林泉（Richie Lin）端出的主菜是牛小排/阿稼/南拷饕，做工繁複且滋味多元，饕客可以在餐檯前、近距離觀賞廚師團隊的細膩技藝，品味交織著異國風情的極致饗宴。壓軸來到米其林一星Impromptu主廚李皞（Paul Lee）所開設的Bar Impromptu，主廚端出他的私房點心—塔可/白巧克力/辣椒，搭配酒吧首席調酒師Daniel特調的Southern Delight南方蜜語，讓整趟美食獵遊行程在溫暖放鬆的靜謐空間、以及微醺餘韻中畫下完美句點。

「美食獵遊Restaurant Safari」活動採限時限量預約制，每場6位，每位3,980元+10%。行程於麗晶精品地下二樓的貴賓服務台集合，晚間6:30會由私人管家陪同啟程、依序造訪每間餐廳，每個據點預計停留30分鐘，4間餐廳將通力合作，在完美的節奏中，完整感受這場新奇有趣的美食饗宴。

訂位資訊可洽麗晶精品貴賓服務部：02-2562-7800。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Circum-最著名的開胃前菜—七巧板，為獨一無二的美食獵遊Restaurant Safari展開序幕。圖/麗晶精品提供
Circum-最著名的開胃前菜—七巧板，為獨一無二的美食獵遊Restaurant Safari展開序幕。圖/麗晶精品提供
星廚林明健（Kin）所開設的輕奢亞洲料理餐廳Golden，走入現代感十足的氛圍設計，體驗當代精緻料理美學。圖/麗晶精品提供
星廚林明健（Kin）所開設的輕奢亞洲料理餐廳Golden，走入現代感十足的氛圍設計，體驗當代精緻料理美學。圖/麗晶精品提供
Golden全新菜色—椒鹽鰻魚天婦羅、魚露醬、綜合香草，以截然不同的風味技法拓展品味美食的想像空間。圖/麗晶精品提供
Golden全新菜色—椒鹽鰻魚天婦羅、魚露醬、綜合香草，以截然不同的風味技法拓展品味美食的想像空間。圖/麗晶精品提供
米其林一星Impromptu餐廳旗下酒吧Bar Impromptu，隱密而精巧的空間僅規劃11個座位，為城市中最獨特、溫暖而放鬆的私密空間。圖/麗晶精品提供
米其林一星Impromptu餐廳旗下酒吧Bar Impromptu，隱密而精巧的空間僅規劃11個座位，為城市中最獨特、溫暖而放鬆的私密空間。圖/麗晶精品提供
亞洲五十大主廚林泉（Richie Lin）所開設的全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的餐廳COAST。圖/麗晶精品提供
亞洲五十大主廚林泉（Richie Lin）所開設的全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的餐廳COAST。圖/麗晶精品提供
米其林一星Impromptu餐廳主廚李皞（Paul Lee）端出他的私房點心—塔可、白巧克力、辣椒。圖/麗晶精品提供
米其林一星Impromptu餐廳主廚李皞（Paul Lee）端出他的私房點心—塔可、白巧克力、辣椒。圖/麗晶精品提供
全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的COAST廚師團隊精彩演繹主菜—牛小排、阿稼、南拷饕，品味交織著異國風情的極致饗宴。圖/麗晶精品提供
全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的COAST廚師團隊精彩演繹主菜—牛小排、阿稼、南拷饕，品味交織著異國風情的極致饗宴。圖/麗晶精品提供

法式料理 美食 餐廳

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