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黑鮪魚分解秀登場！佳禾日式炭燒明晚6點送百份鮪魚丼
每年4至6月，是太平洋黑鮪魚洄游至台灣東部與南部海域的重要季節，新竹縣寶山鄉的美食「佳禾日式炭燒」宣布，將於明天（5月17日）晚上6點，舉辦「黑鮪魚分解秀」活動，場可近距離欣賞專業師傅解體整尾黑鮪魚的精湛技藝，更準備100份黑鮪魚丼飯免費送，回饋鄉親長期以來的支持。
佳禾日式炭燒店家表示，黑鮪魚季來臨，這場活動特別從屏東東港直送黑鮪魚至寶山，讓在地民眾無須遠行，也能品嚐最鮮甜純粹的頂級海味。活動當晚，師傅將現場解體黑鮪魚，展現職人手藝之美，並讓民眾了解日式料理背後的專業與溫度。
除了免費享用鮪魚丼飯，現場也開放黑鮪魚各部位的限量販售與預訂，從油花分布均勻的大腹、口感紮實的赤身，到難得一見的稀少部位，讓每位饕客都能滿載而歸。
佳禾日式炭燒表示，這次活動不僅是一場料理饗宴，更是一份來自寶山、回饋寶山的深厚情感。店家以「讓料理說話，讓餐桌有溫度」為理念，每一道料理都承載著對土地與鄉親的感謝之情。
明天晚間6點起，佳禾黑鮪魚分解秀暨百份鮪魚丼免費發放，建議民眾建議提早排隊，數量有限，先到先享，誠摯邀請鄉親攜家帶眷，一同體驗這場集美味、技藝與人情味於一身的海味盛會。活動地點：佳禾日式炭燒（新竹縣寶山鄉明湖路57號）。
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