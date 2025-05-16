回到未來+周星馳 孫翠鳳兄妹同台共演明華園穿越喜劇

融合電影「回到未來」、周星馳電影和豬哥亮歌廳秀的歌仔戲，會是什麼模樣?明華園總團顛覆傳統的歌仔戲穿越喜劇《轉生到異世界成為嘉慶君──發現我的祖先是詐騙集團!?》，今天將在台灣戲曲中心首演，票券早已搶購一空。身兼編導的宋厚寬表示，他一直相信「歌仔戲」可以承載任何故事，懷著對經典的致敬之心，邀請觀眾走進劇場。

故事描述吳定謙飾演的青年小劉因事業失敗、婚姻告吹，走投無路之下當起詐騙集團車手，卻因一場車禍轉生到歌仔戲異世界，變成微服出巡、由孫翠鳳飾演的「劉嘉慶」。當小劉愛上噶瑪蘭墾戶之妹陳蘭妹（陳昭婷飾），卻遇上強勁情敵劉秀榮（孫詩珮飾），意外發現這位政商高手竟是個詐欺犯。正當他準備揭穿對方時，卻得知劉秀榮竟是自己的祖先。究竟小劉該選擇維護正義？還是保全自己的未來？

明華園總團執行長陳昭賢表示，這是一場劇團從未嘗試過的冒險，明華園「想把歌仔戲這門承載著百年記憶的藝術，放進當代年輕人最熟悉的語言中。」

明華園無敵小生孫翠鳳與哥哥孫榮輝，兄妹相隔20年再度同台，也是此劇的焦點。孫翠鳳表示，孫榮輝排演時使出歌仔戲最道地的「活戲」本領，每場戲的台詞靈活多變。孫榮輝則感謝導演對於老演員的包容、讓他自由發揮。