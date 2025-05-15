骨董時計、珍貴道具一次看？PANERAI台北特展限期秀

每一個經典品牌的歷史都值得探究，沛納海（PANERAI）近日於台北展開一次歷史特展。除了將先前於鐘表與奇蹟日內瓦表展中發表的年度新品帶來台灣，更在地下室呈現向台灣藏家募集的珍貴時計、文獻與沛納海重要相關文物。

2025年已經發表的PANERAI新品中，Luminor Marina系列新作使用了從P.900機芯升級的P.980機芯，包含PAM03312、PAM03313、PAM03314、PAM03323與PAM03325合計五款，表款皆具備500米防水性能並在面盤中使用較先前升級的Super-LumiNova® X2夜光塗料，重新強化了品牌重要支柱的Luminor系列。

Luminor系列新品另包含了一只Luminor GMT Power Reserve Ceramica（PAM01574）腕表、先前於四月曾亮相米蘭設計周（Salone del Mobile），表款使用黑色陶瓷表殼並搭配藍色太陽紋的三明治式面盤，同時五點鐘方向的扇形動力儲存顯示可顯示72小時的倒數，面盤上的「Ore」則是義大利文的「小時」之意、再度扣回PANERAI身為義大利品牌的文化背景。