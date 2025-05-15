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台中燒肉霸主「屋馬」迎接國際旅客 憑登機證兌換招牌食材

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
屋馬餐飲集團響應「登機證優惠方案」，特別推出期間限定來台旅客專屬禮遇。圖／業者提供
屋馬餐飲集團響應「登機證優惠方案」，特別推出期間限定來台旅客專屬禮遇。圖／業者提供

隨著台中直飛國際航線日益豐富，中部知名燒肉連鎖品牌屋馬餐飲集團，積極響應台中市政府與澳門航空、大韓航空合作推動的「登機證優惠方案」，特別推出期間限定來台旅客專屬禮遇。

即日起，凡出示澳門航空或大韓航空的登機證或登機畫面，於屋馬集團旗下任一品牌門市消費，即可免費兌換人氣招牌食材，邀請國內外旅客用味蕾體驗台中人的熱情好客。

此次活動涵蓋屋馬餐飲集團三大品牌，優惠內容包含：屋馬燒肉贈送「韓風大盛豬梅花」，市值420元；金韓食贈送「燒啤組合」（Cass啤酒 + 真露燒酒），市值350元；涮屋馬贈送「台灣在地雞松板」，市值380元。

活動適用對象為搭乘澳門航空或大韓航空入境台中的旅客，憑當次航班實體或電子登機證畫面即可兌換，不限國籍，凡至全台屋馬燒肉、金韓食或涮屋馬各門市消費皆可參與。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，身為台中的在地品牌，屋馬很榮幸與台中市政府、澳門航空、大韓航空共同參與此次登機證優惠活動。屋馬創立以來始終堅持提供高品質食材與用心服務，相信餐桌上的美味，是最直接且溫暖的城市印象。希望每一位來訪的國際旅客，在屋馬都能留下對台中美食的美好記憶。

澳門航空於今年3月30日起，每日1班台中至澳門的直航航班，加上與長榮航空共用班號聯營合作，提供旅客更彈性的航班選擇與更順暢的轉機服務。

而大韓航空也自韓國仁川飛抵台中，吸引來自東北亞市場的穩定客群。台中市政府觀光旅遊局推動的「登機證優惠方案」展現了城市觀光能量，與國際接軌的積極成果。

屋馬餐飲集團深耕台中市場多年，始終以提升餐飲品質與顧客體驗為核心，旗下品牌屢屢獲得消費者票選肯定，近期更榮獲《網路溫度計DailyView》頒發的「第一季網友最愛品牌」網路人氣標章，展現高度口碑與品牌影響力。

金泰宏表示，此次透過與國際航空與觀光推廣活動接軌，期望以美食，推動城市觀光與國際交流，讓台中的美食文化成為吸引旅客的重要亮點之一。

屋馬餐飲集團深耕台中市場多年，始終以提升餐飲品質與顧客體驗為核心。圖／業者提供
屋馬餐飲集團深耕台中市場多年，始終以提升餐飲品質與顧客體驗為核心。圖／業者提供

澳門 登機證 餐飲

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