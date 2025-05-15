周董、Rosé與F1七冠王關於他們的RIMOWA行李箱故事

RIMOWA全球品牌形象廣告《Never Still》，邀請「周董」周杰倫、Rosé、七屆F1賽車世界冠軍Lewis Hamilton參與，分享他們的旅行觀點，還有他們在RIMOWA經典鋁合金行李箱透過貼紙，打造專屬於自己的旅行箱故事。

旅行箱就像是旅行路上的同伴，也是自我的延伸。RIMOWA經典鋁合金行李箱最著名的就是它被每個使用者創造的痕跡。在RIMOWA全球品牌形象廣告《Never Still》中，Rosé、周杰倫、七屆F1賽車世界冠軍Lewis Hamilton都運用貼紙打造了屬於個人的記憶與符碼，來看看他們都為自己的RIMOWA行李箱都創作了些什麼樣的印記吧。

周杰倫的網球貼紙象徵他熱愛的運動；Rosé則是彰顯她的新專輯《rosie》對她的重要性；Hamilton的Roscoe貼紙，記錄了他與心愛的鬥牛犬之間的關係，都散發著迷人的時光與旅行的印記。

周杰倫指出旅行如何加深了他創作和生活中的好奇心。「每段旅程都讓我以全新的方式看待世界。這是塑造我自己和我創作的機會。這也是我繼續前行的原因，因為我知道每次回來，我都會有所成長。」

七屆F1賽車世界冠軍Lewis Hamilton，這位擁有多重身分的賽車手多年來一直在世界各地旅行，他表示：「能夠旅行並探索不同的地方，是一個寶貴的經歷，你會對自己有更深入的了解。這在很大程度上關乎重新塑造自我，打破舒適區，挑戰自我。只要不斷前進，持續邁步向前。」

Rosé則分享了旅行如何塑造她的自我認知和對世界的認識。她帶來了全新的觀點，重新詮釋了「家」的意義以及在有意義的旅行中了解真正重要的事物。她表示：「每一段旅程都在我心中留下深遠的印記。走遍世界只讓我更加明白，這個世界還有太多值得探索的地方。」