張員瑛又一代言到手 演繹TOMMY JEANS舉手投足都是甜

K-POP影響力鋪天蓋地，繼Jisoo後， TOMMY HILFIGER宣布韓國時尚偶像、女團IVE成員張員瑛加入TOMMY家族，成為 TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。

張員瑛以如洋娃娃的完美臉蛋與身高173公分的逆天長腿征服南韓競爭激烈的偶像舞台，先天優勢與後續努力，讓她被形容為天生就該吃idol這行飯。

張員瑛詮釋的TOMMY JEANS 2025夏季形象廣告，舉手投足充滿自身魅力，個性與甜美兼具，為夏日帶來張員瑛式的青春氣息。

TOMMY HILFIGER通過與K-POP耀眼偶像合作，強化品牌與K-POP的結合與影響力，持續重塑品牌美式風格的經典，融合東西方並帶來新鮮、自信與創新的形象。

張員瑛表示 ，「能成為TOMMY家族的一份子是我的榮幸，這是一個長期以來讚揚自信與女性創意領袖的品牌；全新系列的形象拍攝展現了真實的自我，我希望我們能一起激勵下一代去擁抱獨特的自己，並在每個時刻找到快樂。」