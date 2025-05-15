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張員瑛又一代言到手 演繹TOMMY JEANS舉手投足都是甜

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供

K-POP影響力鋪天蓋地，繼Jisoo後， TOMMY HILFIGER宣布韓國時尚偶像、女團IVE成員張員瑛加入TOMMY家族，成為 TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。

張員瑛以如洋娃娃的完美臉蛋與身高173公分的逆天長腿征服南韓競爭激烈的偶像舞台，先天優勢與後續努力，讓她被形容為天生就該吃idol這行飯。

張員瑛詮釋的TOMMY JEANS 2025夏季形象廣告，舉手投足充滿自身魅力，個性與甜美兼具，為夏日帶來張員瑛式的青春氣息。

TOMMY HILFIGER通過與K-POP耀眼偶像合作，強化品牌與K-POP的結合與影響力，持續重塑品牌美式風格的經典，融合東西方並帶來新鮮、自信與創新的形象。

張員瑛表示 ，「能成為TOMMY家族的一份子是我的榮幸，這是一個長期以來讚揚自信與女性創意領袖的品牌；全新系列的形象拍攝展現了真實的自我，我希望我們能一起激勵下一代去擁抱獨特的自己，並在每個時刻找到快樂。」

Tommy Hilfiger先生指出，「張員瑛以真誠的風格、耀眼的自信與輕鬆駕馭造型的能力，她以獨特的方式為街頭風格注入了精緻的氣息，真正反映了我們對經典學院風的現代詮釋。」

張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
張員瑛加入TOMMY家族，成為TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供

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