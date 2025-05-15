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張員瑛又一代言到手 演繹TOMMY JEANS舉手投足都是甜
K-POP影響力鋪天蓋地，繼Jisoo後， TOMMY HILFIGER宣布韓國時尚偶像、女團IVE成員張員瑛加入TOMMY家族，成為 TOMMY JEANS 2025夏季品牌大使。
張員瑛以如洋娃娃的完美臉蛋與身高173公分的逆天長腿征服南韓競爭激烈的偶像舞台，先天優勢與後續努力，讓她被形容為天生就該吃idol這行飯。
張員瑛詮釋的TOMMY JEANS 2025夏季形象廣告，舉手投足充滿自身魅力，個性與甜美兼具，為夏日帶來張員瑛式的青春氣息。
TOMMY HILFIGER通過與K-POP耀眼偶像合作，強化品牌與K-POP的結合與影響力，持續重塑品牌美式風格的經典，融合東西方並帶來新鮮、自信與創新的形象。
張員瑛表示 ，「能成為TOMMY家族的一份子是我的榮幸，這是一個長期以來讚揚自信與女性創意領袖的品牌；全新系列的形象拍攝展現了真實的自我，我希望我們能一起激勵下一代去擁抱獨特的自己，並在每個時刻找到快樂。」
Tommy Hilfiger先生指出，「張員瑛以真誠的風格、耀眼的自信與輕鬆駕馭造型的能力，她以獨特的方式為街頭風格注入了精緻的氣息，真正反映了我們對經典學院風的現代詮釋。」
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