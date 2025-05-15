Burberry海格洛夫花園聯名膠囊系列 重現英式浪漫經典

在歐洲文化中，花園具有特別的情感意義，面向大眾公開的花園具有其社會性，但私人園邸中的花園則也帶有社經地位的展現，甚至是家族間的情密情感的回憶。Burberry邀請英國知名插畫家Helen Bullock以英式花園經典「海格洛夫」（Highgrove）進行創作，透過前者筆下明亮豐沛色彩，化為涵蓋印花洋裝、睡衣式襯衫、短版風衣、窄版絲巾等單品，今日活動中並邀請藝人賈靜雯出席站台。

賈靜雯今日出席活動時，選擇以一套短版風衣內搭了乳酪色印花洋裝。她自評全身造型屬於「剛柔並濟」，並表示在Burberry眾多設計單品中最愛品牌的絲巾系列；而當被問到最想如何使用絲巾進行造型時，賈靜雯則回應滿想挑戰以絲巾改造成Bra Top上衣、展現大膽的時尚實驗精神。

身為被英國皇室認證的英國百年經典品牌，Burberry本次的Highgrove聯名系列是該系列的第四次合作、也再次向英王查爾斯三世與其國王基金會致意。Burberry創意總監Daniel Lee表示：「這次與英國藝術家Helen Bullock的合作，是我們與海格洛夫花園長期且密切交流的成果。」

知名插畫家、藝術家的Helen Bullock筆下色彩大膽奔放，不拘的線條更呈現出自由與力量。這回她從花園的植被、藤架、花卉、象徵勤勉與豐盛的蜜蜂與噴泉得到啟發，她汲取了花園中花團錦簇的野性層疊之美，像是罌粟花與大波斯菊的競豔，創造出和諧共生、又充滿真摯情感的風景，最終涵蓋了服裝與配件合計28款單品。