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Burberry海格洛夫花園聯名膠囊系列 重現英式浪漫經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry 花環色短版風衣，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry 花環色短版風衣，85,000元。圖／Burberry提供

在歐洲文化中，花園具有特別的情感意義，面向大眾公開的花園具有其社會性，但私人園邸中的花園則也帶有社經地位的展現，甚至是家族間的情密情感的回憶。Burberry邀請英國知名插畫家Helen Bullock以英式花園經典「海格洛夫」（Highgrove）進行創作，透過前者筆下明亮豐沛色彩，化為涵蓋印花洋裝、睡衣式襯衫、短版風衣、窄版絲巾等單品，今日活動中並邀請藝人賈靜雯出席站台。

賈靜雯今日出席活動時，選擇以一套短版風衣內搭了乳酪色印花洋裝。她自評全身造型屬於「剛柔並濟」，並表示在Burberry眾多設計單品中最愛品牌的絲巾系列；而當被問到最想如何使用絲巾進行造型時，賈靜雯則回應滿想挑戰以絲巾改造成Bra Top上衣、展現大膽的時尚實驗精神。

身為被英國皇室認證的英國百年經典品牌，Burberry本次的Highgrove聯名系列是該系列的第四次合作、也再次向英王查爾斯三世與其國王基金會致意。Burberry創意總監Daniel Lee表示：「這次與英國藝術家Helen Bullock的合作，是我們與海格洛夫花園長期且密切交流的成果。」

知名插畫家、藝術家的Helen Bullock筆下色彩大膽奔放，不拘的線條更呈現出自由與力量。這回她從花園的植被、藤架、花卉、象徵勤勉與豐盛的蜜蜂與噴泉得到啟發，她汲取了花園中花團錦簇的野性層疊之美，像是罌粟花與大波斯菊的競豔，創造出和諧共生、又充滿真摯情感的風景，最終涵蓋了服裝與配件合計28款單品。

無分長短的Burberry經典風衣帶來了花環色、鋼墨色、肉豆蔻色等選擇，乳酪色的印花洋裝上則滿佈以Helen Bullock繪製的海格洛夫花園景致，生動、純真，令人目不暇給；值得一提的是，由於海格洛夫花園同時也是英王查爾斯三世長年花費心神與精力之所在，帶有其個人的情感注入，本次膠囊系列同時也推出包含睡衣式長褲、睡衣式襯衫等帶有家居風格的單品，引人以心神感受或穿戴、領受英式的古典浪漫。

Burberry 藍色格紋印花睡衣式長褲，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry 藍色格紋印花睡衣式長褲，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry 乳酪色印花睡衣式襯衫，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry 乳酪色印花睡衣式襯衫，65,000元。圖／Burberry提供
除了推出聯名膠囊系列，Burberry台北101專門店上亦改造成花園意念、繁花似錦。圖／Burberry提供
除了推出聯名膠囊系列，Burberry台北101專門店上亦改造成花園意念、繁花似錦。圖／Burberry提供
賈靜雯出席Burberry海格洛夫聯名系列活動，以短版風衣展現英式俐落與甜美。記者王聰賢／攝影
賈靜雯出席Burberry海格洛夫聯名系列活動，以短版風衣展現英式俐落與甜美。記者王聰賢／攝影
賈靜雯表示全身造型「剛柔並濟」，混合了花卉圖案與英式經典風衣造型。記者王聰賢／攝影
賈靜雯表示全身造型「剛柔並濟」，混合了花卉圖案與英式經典風衣造型。記者王聰賢／攝影
Burberry 藍色格紋印花襯衫式洋裝，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry 藍色格紋印花襯衫式洋裝，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry 花環色短版風衣，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry 花環色短版風衣，85,000元。圖／Burberry提供
除了Burberry的經典風衣，聯名膠囊系列並加入了豐沛色彩的花卉藝術圖像。圖／Burberry提供
除了Burberry的經典風衣，聯名膠囊系列並加入了豐沛色彩的花卉藝術圖像。圖／Burberry提供
Burberry第四度與海格洛夫花園聯名，呈現英式花園的浪漫、自信與芬芳。圖／Burberry提供
Burberry第四度與海格洛夫花園聯名，呈現英式花園的浪漫、自信與芬芳。圖／Burberry提供

Burberry 插畫家 英國 藝術家 賈靜雯

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