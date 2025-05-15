鹹甜粽通吃！這3款威士忌讓你端午吃喝都到位

端午將至，不只粽子搶攻味蕾，威士忌品牌也搶搭節慶風潮！帝亞吉歐（Diageo）今年精選旗下三款特色單一麥芽威士忌——慕赫（Mortlach）16年、泰斯卡酒廠巡禮系列與蘇格登醇金13年，分別對應北部粽、南部粽與甜粽風味，打造專屬端午的搭餐提案，讓傳統佳節多一分餐桌驚喜。

北部粽 x 慕赫16年：濃郁系饕客的絕配首選

以半熟炒米再蒸製的北部粽，鹹香馥郁、層次濃厚，搭配100%雪莉桶熟成的慕赫16年最對味。其酒體帶有熟成果香與獨特肉脂氣息，與炒香豬肉及米飯完美交融。加冰飲用更可中和油膩感，展現出多層次的香氣變化，堪稱天作之合。

南部粽 x 泰斯卡酒廠巡禮系列：煙燻海島風激盪鮮味

南部粽採水煮方式，保留食材原味，常見干貝、蝦米等海味餡料，搭配具備濃厚海島個性的泰斯卡最適合。此款威士忌以Amoroso雪莉桶過桶熟成，結合煙燻與甜香風味，加入冰塊飲用，更可展現泥煤層次與清爽感，與南部粽的鮮味相得益彰。

甜粽 x 蘇格登醇金13年：冷凍後入口的甜美驚喜

無論是鹼粽、水晶粽或豆沙粽，甜粽與果香濃郁的蘇格登醇金13年最為契合。其選用法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶熟成，釋放出蜜桃、香梨、柑橘等迷人香氣。建議冷凍後享用，鎖住甜味層次，也為端午佳節劃下清涼甜蜜的句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康