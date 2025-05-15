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全昭彌Somi即將來台 為The North Face開幕站台

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供

韓星接力來台，韓國人氣女歌手全昭彌（Jeon Somi）即將來台，擔任5月21日The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。

全昭彌2001年3月9日出生於加拿大，母親是韓國人，父親是荷蘭裔加拿大人。現隸屬於YG娛樂旗下的The Black Label。

Somi混血兒的精緻外表，讓她又被稱為「人間芭比」，但像洋娃娃的外表卻讓她留下童年陰影，小學在韓國就讀時，因混血兒的外表跟其他人不一樣而招到排擠、霸凌，甚至向媽媽提出希望可以整容，因為想像韓國女生一樣，而不是有一張混血臉。

她同時也是跆拳道高手，從小跟著父親學習跆拳道，並取得四段黑帶資格。她的音樂夢想始於觀看Rihanna的音樂錄影帶，並受到2NE1的朴春影響，開始對K-pop產生興趣。

2015年，年僅14歲的Somi參加JYP娛樂的選秀節目《SIXTEEN》，差點成為TWICE成員。隔年，她參加Mnet的選秀節目《PRODUCE 101》，最終以第一名的成績加入限定女團 I.O.I，並於2016年5月正式出道。

2018年離開JYP娛樂，轉投The Black Label，並於2019年6月13日以單曲〈Birthday〉正式solo出道。現在她以女歌手的身份，透過多元風格與獨特魅力陸續推出多首熱門單曲，包含〈DUMB DUMB〉、〈Fast Forward〉、〈Ice Cream〉等熱門單曲，在YouTube上累積數千萬次點閱，IG也吸引超過1900萬粉絲追蹤。

全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供
全昭彌Somi即將來台擔任The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。圖／The North Face提供

南韓 台北101 音樂

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