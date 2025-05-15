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全昭彌Somi即將來台 為The North Face開幕站台
韓星接力來台，韓國人氣女歌手全昭彌（Jeon Somi）即將來台，擔任5月21日The North Face台北101門市煥新開幕嘉賓。
全昭彌2001年3月9日出生於加拿大，母親是韓國人，父親是荷蘭裔加拿大人。現隸屬於YG娛樂旗下的The Black Label。
Somi混血兒的精緻外表，讓她又被稱為「人間芭比」，但像洋娃娃的外表卻讓她留下童年陰影，小學在韓國就讀時，因混血兒的外表跟其他人不一樣而招到排擠、霸凌，甚至向媽媽提出希望可以整容，因為想像韓國女生一樣，而不是有一張混血臉。
她同時也是跆拳道高手，從小跟著父親學習跆拳道，並取得四段黑帶資格。她的音樂夢想始於觀看Rihanna的音樂錄影帶，並受到2NE1的朴春影響，開始對K-pop產生興趣。
2015年，年僅14歲的Somi參加JYP娛樂的選秀節目《SIXTEEN》，差點成為TWICE成員。隔年，她參加Mnet的選秀節目《PRODUCE 101》，最終以第一名的成績加入限定女團 I.O.I，並於2016年5月正式出道。
2018年離開JYP娛樂，轉投The Black Label，並於2019年6月13日以單曲〈Birthday〉正式solo出道。現在她以女歌手的身份，透過多元風格與獨特魅力陸續推出多首熱門單曲，包含〈DUMB DUMB〉、〈Fast Forward〉、〈Ice Cream〉等熱門單曲，在YouTube上累積數千萬次點閱，IG也吸引超過1900萬粉絲追蹤。
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