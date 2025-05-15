台味早餐變身米其林套餐！1星HAILI限時上演星級早餐秀

台味早餐進化成米其林套餐？2023年甫開業3個月隨即獲頒《臺灣米其林指南》一星肯定的高雄亞洲法國菜餐廳「HAILI」歡慶兩週年，主廚康仁維（William）於5月24、25日午、晚餐推出期間限定「朝食味道」主題套餐，將南部人熟悉的早餐記憶——蛋餅、涼麵、牛肉湯、虱目魚米粉，轉譯為8道精緻料理，帶領饕客重溫晨間風景。主題套餐每位4,380元＋10%服務費（含無酒精飲品4杯）。

身為台北人的主廚William，在南漂高雄開設HAILI後，透過每天早起送孩子上學的生活節奏，深入觀察在地早餐文化。他以在地人的日常飲食為靈感，創造出別開生面的兩週年套餐。

這份套餐以「台灣早餐」為主題，從蛋餅、飯糰、牛肉湯到虱目魚米粉全數轉譯，結合法、日料理技巧重新詮釋，並搭配豆漿、奶茶、味噌湯等無酒精特調飲品，營造出一間期間限定的「星級早餐店」。

套餐首道「卵、œuf、蛋」概念來自玉米蛋餅，以蛋的日文「卵」、法文「œuf」與中文三種語言為名。融合南部特有粉漿蛋餅的柔嫩與脆皮蛋餅的雙重口感，透過法國可麗餅的包覆形式，包進海膽玉米炒蛋，以及稻草煙燻的鵪鶉水波蛋；頂層的海膽刷過台灣屏東科技大學盛名的薄鹽醬油，捎來細緻隱味。主廚也以童年回憶中的涼麵，創作出「九州本鮪、Pine nut Praline、酪梨」，採用自製輕盈版的鹼水中華麵條，以Pine nut Praline松子堅果醬呼應台灣涼麵的必備麻醬。建議先吃涼麵，再與翠綠的酪梨醬翻拌，搭配炙烤後的九州黑鮪魚赤身享用，交融出冷食風味新境界。

主廚記憶中最有能量的飯糰，也以「白鰻、手巻き、花山椒」的風貌登場。使用風味淡雅、冷掉後也保有香甜特色的高雄147號米，並透過日本料理店的頂級海苔貫穿香氣，品嚐前建議大力壓下，厚實的白鰻天婦羅能帶出雪莉醋、山椒等隱味，體現酥脆又不失綿密的雅緻飽足。

「虱目魚、Pickled、東星石斑」靈感汲取自虱目魚米粉湯，以法式低溫烹調手法處理虱目魚，保有鮮美與彈牙口感，並以法國人擅長對蛋白質加工的做法，包進東星石斑魚打製的魚漿、伊比利豬，尤其豬肉裡的Pickled醃漬酸菜更是展現HAILI擅長的亞洲風味。

提到早餐，不能錯過經典牛肉湯，「近江牛、consommé、枸杞」採取汆燙方式淋入法式澄清熱湯，凝縮著濃厚和牛香，隨附的另一碗牛雜湯，放入牛尾、牛肚，以及使用所剩絞肉製作的港式牛肉丸，傳達了臺灣人惜物精神。

甜點部分也充滿驚喜，咖啡紅茶變身為「咖啡、葛切、瑪黑茶」，搭配日本葛切與椰奶蛋白餅。最終一道「白蘆筍、French Toast、楓糖」將鹹檸檬的甜酸結合白蘆筍泥的高雅柔順，讓台式早餐店中樸實的法式吐司，於HAILI再度重回細膩精緻。

飲品則由Mocktail取代傳統酒搭，包含以味噌貢丸湯為靈感的「味噌．柑橘」、蜜香六龜白茶與香料奶茶等。另可加價850元升級酒精版本，由侍酒師搭配Cider與台灣小酒莊的葡萄酒。

《臺灣米其林指南》網站談及HAILI每季菜單，均有一道菜名以在地人文為靈感，此回限定版套餐「朝食味道」，不只獻上滿滿的主廚早餐視角，也預計於未來季節菜單裡陸續穿插上菜。

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