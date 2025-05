期間限定的米其林星星 LV南法聖特羅佩餐廳今起回歸

夏季旅遊旺季即將展開之際,路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)宣布「Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton」回來啦!位於南法度假勝地聖特羅佩的這家餐廳,鄰近路易威登歷史悠久的精品店,坐落於White 1921 Hotel中,於本季重新開幕,由米其林星級主廚阿諾東凱勒(Arnaud Donckele)與馬克西姆弗雷德里克(Maxime Frédéric)攜手合作,場地佈置也將呼應2025年女士度假系列與Constellation餐具,採用風格的明亮清新的花卉圖案。

路易威登致力於旅行文化,其美食社群誕生於兩位主廚在位於聖特羅佩利切斯廣場中的白馬莊園飯店合作之際所擦撞出的火花,之後並由兩位主廚擔任導師角色,積極扶持全球當地料理人才,於巴黎、倫敦、紐約、米蘭、多哈、東京、大阪和曼谷等地開設咖啡廳。

身為路易威登美食社群誕生地的聖特羅佩餐廳,今夏菜單以國際料理、創意料理以及傳統美食為三大主軸,從綿滑的雪花蕃茄佐雞油菌菇義大利餃,到烤雞佐絲絨醬,以及香煎比目魚佐海藻和柑橘等,突顯地中海文化的精髓,又展現旅行的風味。甜點則有療癒心靈的大黃法式冰淇淋蛋糕,以及榛果蛋白霜與檸檬雪糕。

Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton Hotel White 1921 Place des Lices - 83990 Saint-Tropez – France 營業時間: 5月15日至6月8日 – 中午12:30至晚上10:30(午餐、下午茶與晚餐皆可於官網預約) 6月9日至9月30日 – 下午3:00至晚上10:30(下午茶與晚餐皆可於官網預約)