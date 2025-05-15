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披上粉紅戰衣！帝舵Pelagos FXD Chrono致敬自行車經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雖然擁有43毫米的量體，但新款TUDOR的Pelagos FXD Chrono粉紅表使用了碳複合材質，相對輕盈。圖／TUDOR提供
雖然擁有43毫米的量體，但新款TUDOR的Pelagos FXD Chrono粉紅表使用了碳複合材質，相對輕盈。圖／TUDOR提供

粉紅色在自然之中常與浪漫、花卉多所聯想，但在義大利的單車文化中則帶有勝利、榮光的指涉。帝舵（TUDOR）以「環義自行車賽」（Giro d’Italia）為靈感發表了新款Pelagos FXD Chrono粉紅計時碼表，將酷炫黑色、精密機芯結合了粉色細節，全球限量300只、致敬勇氣與毅力。

歷史緣起於1909年的環義自行車賽，最早是由米蘭體育報所發起，並已成為今日公路自行車的年度三大賽事之一。2025年的賽事已由日前5月9日展開，賽道總長超過3,400公里，並將在6月1日的羅馬畫下句點，亦是人類意志、體能、技巧的純然展現。也由於「環義自行車賽」的冠軍將穿上被稱為Maglia Rosa的「粉紅戰衣」，TUDOR本次也將此一色彩運用在表款的設計細節。

其中自行車中使用的碳纖維因具輕盈特點，則化為表款43毫米的啞黑色碳複合材質表殼。計時碼表的積分盤、黑色一體式織紋表帶皆使用了如Maglia Rosa的的粉紅色，同時「測速計」（Tachymeter）更以螺旋式顯示於面盤外側的粉色線圈、並搭配白色數字，因此配戴者可快速讀取測速計以理解當下騎乘的平均速度。

表款動力源自帝舵原廠自製的自動上鍊機芯MT5813型，並通過瑞士天文台認證（COSC）、擁有約70小時的動力儲存，全球限量300只，價格店洽。

TUDOR Pelagos FXD Chrono粉紅計時碼表，43毫米、MT5813型瑞士天文台認證機芯、時間顯示與計時碼表功能、瞬跳日曆顯示，全球限量300只、價格店洽。圖／TUDOR提供
TUDOR Pelagos FXD Chrono粉紅計時碼表，43毫米、MT5813型瑞士天文台認證機芯、時間顯示與計時碼表功能、瞬跳日曆顯示，全球限量300只、價格店洽。圖／TUDOR提供
43毫米表面中，包含鐘點式標記、雪花式指針皆是TUDOR錶款的經典設計元素。圖／TUDOR提供
43毫米表面中，包含鐘點式標記、雪花式指針皆是TUDOR錶款的經典設計元素。圖／TUDOR提供
封閉式底蓋上有著公路賽競速的示意情境、並附表款限量編號，如圖中左側數字238即為限量第238只。圖／TUDOR提供
封閉式底蓋上有著公路賽競速的示意情境、並附表款限量編號，如圖中左側數字238即為限量第238只。圖／TUDOR提供

粉紅色 自行車 黑色

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