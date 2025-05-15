披上粉紅戰衣！帝舵Pelagos FXD Chrono致敬自行車經典

粉紅色在自然之中常與浪漫、花卉多所聯想，但在義大利的單車文化中則帶有勝利、榮光的指涉。帝舵（TUDOR）以「環義自行車賽」（Giro d’Italia）為靈感發表了新款Pelagos FXD Chrono粉紅計時碼表，將酷炫黑色、精密機芯結合了粉色細節，全球限量300只、致敬勇氣與毅力。

歷史緣起於1909年的環義自行車賽，最早是由米蘭體育報所發起，並已成為今日公路自行車的年度三大賽事之一。2025年的賽事已由日前5月9日展開，賽道總長超過3,400公里，並將在6月1日的羅馬畫下句點，亦是人類意志、體能、技巧的純然展現。也由於「環義自行車賽」的冠軍將穿上被稱為Maglia Rosa的「粉紅戰衣」，TUDOR本次也將此一色彩運用在表款的設計細節。

其中自行車中使用的碳纖維因具輕盈特點，則化為表款43毫米的啞黑色碳複合材質表殼。計時碼表的積分盤、黑色一體式織紋表帶皆使用了如Maglia Rosa的的粉紅色，同時「測速計」（Tachymeter）更以螺旋式顯示於面盤外側的粉色線圈、並搭配白色數字，因此配戴者可快速讀取測速計以理解當下騎乘的平均速度。