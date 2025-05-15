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米其林一星「雅閣」新廚新菜登場！重現粵式經典風味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單。圖/台北文華東方酒店提供
連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單。圖/台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單，並在菜譜上新增十多道新菜，更換比例高達三成。新菜單出自新任主廚阮明燊之手，他擅長以傳承粵式經典為靈感，詮釋歷久彌新的時光滋味。

阮明燊擁有逾27年紮實的粵菜經驗，早年於「福臨門」從學徒起步，2000年加入「鴻星」餐飲集團歷練，拓展廚藝視野；2012年重返「福臨門」，擔任三廚。2018年跨海來台，加入台北文華東方酒店擔任雅閣副主廚，被稱為「站在炒鍋第一線」，該年並協助餐廳首度摘下米其林一星至今。他始終認為，「用最好的食材，搭配細緻手藝與穩健心法，烹調最純粹的味道」，以此傳承港式飲食文化的精髓。

阮明燊認為，粵菜文化深植於香港人的日常，從熱炒大排檔到酒樓宴席，皆講究現炒現吃、食材當令、風味純正。因此，招牌菜「雅閣叉燒皇」也回歸經典，其中加入自製紅蔥酥為其獨家的在地特色靈感，並以高粱酒增添回甘香韻。廣受饕客推崇的「雅閣脆皮雞」，也改以台南走地雞，繁複作工下，油色透亮的金黃雞皮香酥爽脆不膩口，肉質則滑嫩鮮美，佐以主廚特調香菜檸檬汁或傳統椒鹽，風味各有不同。

全新菜色之一、粵菜少見的「灌湯包」，主廚以精華火腿等熬製湯底，薄皮內裹入蟹肉、瑤柱絲等海味，個頭偏大、小咬一口吸吮熱湯、鮮美盡出，也是回歸經典之作。另一道「和牛酥」，可說是叉燒酥的升級版，以黑胡椒醬、蠔油提味，口口噴香。這些菜色預計6月上桌，值得期待。

換菜比例達7~8成的季節套餐，則融入了傳統經典與奢華新意。主廚以前菜拼盤完美體現粵菜酒樓的經典元素與細緻工藝，包括「雅閣叉燒皇」、「脆栗鴨捲」、「柚香醋野菌」、「酥炸廣島蠔」等。另有粵菜精華湯品「蟲草花牛肝菌燉花膠」，以及展現粵菜乾炒鑊氣的「豉椒炒龍蝦球」，以經典「炆煮」技法、軟嫩入味的「蔥燒蘿蔔牛肋肉」等。

雅閣季節7道式套餐，每位4,380元+10%。訂位可至官網：https://www.mandarinoriental.com/zh-hk/taipei/songshan/dine/ya-ge，或電洽：02-2715-6888。

前菜拼盤「雅閣叉燒皇、脆栗鴨捲、柚香醋野菌、酥炸廣島蠔」，完美體現粵菜酒樓的經典元素與細緻工藝。圖/台北文華東方酒店提供
前菜拼盤「雅閣叉燒皇、脆栗鴨捲、柚香醋野菌、酥炸廣島蠔」，完美體現粵菜酒樓的經典元素與細緻工藝。圖/台北文華東方酒店提供
「脆皮燒腩仔」1,280元+10%，承襲粵式燒味中代表性的「燒腩」菜色，將豬肉外皮烤至酥脆，肉質仍保濕潤與彈性。圖/台北文華東方酒店提供
「脆皮燒腩仔」1,280元+10%，承襲粵式燒味中代表性的「燒腩」菜色，將豬肉外皮烤至酥脆，肉質仍保濕潤與彈性。圖/台北文華東方酒店提供
新菜灌湯包，在高檔粵菜中較為少見。記者羅建怡/攝影
新菜灌湯包，在高檔粵菜中較為少見。記者羅建怡/攝影
新菜和牛酥，口口鮮香。記者羅建怡/攝影
新菜和牛酥，口口鮮香。記者羅建怡/攝影
「上湯焗龍蝦伊麵」3,920元+10%，演繹粵式筵席中常見的招牌菜式。圖/台北文華東方酒店提供
「上湯焗龍蝦伊麵」3,920元+10%，演繹粵式筵席中常見的招牌菜式。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店「雅閣」 迎來新任主廚阮明燊。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店「雅閣」 迎來新任主廚阮明燊。圖/台北文華東方酒店提供
「蔥燒蘿蔔牛肋肉」源自香港經典的「炆煮」手法，將牛肋肉與蘿蔔以高湯燉煮，肉質軟嫩並濃郁入味。圖/台北文華東方酒店提供
「蔥燒蘿蔔牛肋肉」源自香港經典的「炆煮」手法，將牛肋肉與蘿蔔以高湯燉煮，肉質軟嫩並濃郁入味。圖/台北文華東方酒店提供

米其林 酒店 食材 餐廳

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