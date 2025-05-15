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路易威登2025高級製表 薈萃頂級工藝的聲光畫面展演

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tambour Taiko Galactique，手動上鍊，46.7毫米，鈦金和白金，3945萬元。圖／路易威登提供
Tambour Taiko Galactique，手動上鍊，46.7毫米，鈦金和白金，3945萬元。圖／路易威登提供

LVMH集團2025年第一季的財報上，鐘表珠寶是唯一呈現正成長數字的領域，可見品牌於此著力深遠。旗下龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）日前發表今年度的高級製表作品，就明確訴求頂尖的鐘表藏家，包括自動人偶機械時計Tambour Opera Automata、向旅行與冒險致敬的「Escale en Amazonie」懷表、以及刻畫宇宙之旅的Tambour Taiko Galactique三問報時。

●Tambour Bushido Automata

路易威登於2025年推出Tambour Bushido Automata，是繼2021年摘下日內瓦鐘表大賞「無畏獎」的Tambour Carpe Diem與2023年以川劇「變臉」藝術為靈感的Tambour Opera Automata後，La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊的第三件作品。Tambour Bushido Automata顧名思義，以日本古代的武士道為靈感，啟動後會上演由五種動作組成共16秒壯觀的動畫：妖怪升起擺動後露出刻在頭盔前額上的跳時顯示，武士刀則以逆跳顯示指示分鐘；時間顯示完之後，武士面具會變化表情，其中一隻眼睛會從圓形的LV Monogram花朵幻化為尖形，下巴打開後會顯示日文「武士道」字樣然後閉上。

驅動此人偶變化的為LV 525手動上鏈機芯，與榮獲大獎肯定的Tambour Carpe Diem採用同款的基礎機芯，並由La Fabrique du Temps工場製錶大師米歇爾納華斯（Michel Navas）和恩里科巴爾巴西尼（Enrico Barbasini）聯手開發，具備兩項專利。華麗的表盤匯聚雕刻與琺瑯工藝，金雕部分由雕刻大師迪克史汀曼（Dick Steenman）與其團隊製作，結合銀箔、透明、掐絲、與微縮彩繪等多重工藝。

●Escale en Amazonie

獨一無二的「Escale en Amazonie」結合三問報時功能與自動人偶裝置，是品牌至今最精密繁複的鐘表作品，也是Escales Autour du Monde系列首款懷表。此表畫面以亞馬遜雨林為靈感，共有15個元素組成的7段動畫：啟動六點鐘位置的滑桿裝置後，一艘疊滿了路易威登行李箱獨木舟在樹葉間穿梭，樹幹緩慢開啟露出金色的LV Monogram花朵，鸚鵡、蛇、猴子紛紛活動起來，12點鐘位置的玫瑰金雕刻羅盤隨節奏旋轉。

該懷表搭載由路易威登自主研發的手動LFT AU14.03三問報時機芯，是La Fabrique du Temps Louis Vuitton工坊迄今所打造的最複雜機械機芯。表殼則運用了寶石鑲嵌、手工金雕、微繪琺瑯和金屬薄片嵌飾琺瑯等多重工藝打造，而為了體現品牌的旅遊精神，除了搭配手工打造的懷表金鏈外，還隨附一個特別訂製的錶盒以及一只風格獨特的綠色醫生包，是以品牌歷史檔案為發想的特別設計。

●Tambour Taiko Galactique

Tambour Taiko Galactique三問腕表配備教堂式音簧和自動人偶裝置，以太空旅行為靈感，透過全新視角呈現地球與太陽。所搭載的LFT AU14.02手動上鍊機械機芯啟動報時後，表盤上的九種元素上演七段動畫，還原出太空人漫遊宇宙的動作：在教堂鐘聲中，太空人漫遊於宇宙，準備將旗幟插在月球地面。與此同時，衛星天線、太陽能板和推進器也開始動作，流星擺動、太陽自轉，每個元素都以不同的速度旋轉。栩栩如生的畫面融合多種工藝技能，包括大明火琺瑯、金屬薄片嵌飾琺瑯、微繪琺瑯、雕塑和雕刻。

Escales autour du Monde「Escale en Amazonie」懷表，1,184萬元。圖／路易威登提供
Escales autour du Monde「Escale en Amazonie」懷表，1,184萬元。圖／路易威登提供
Tambour Taiko Galactique，手動上鍊，46.7毫米，鈦金和白金，3945萬元。圖／路易威登提供
Tambour Taiko Galactique，手動上鍊，46.7毫米，鈦金和白金，3945萬元。圖／路易威登提供
Tambour Bushido Automata，手動上鍊，46.8毫米，玫瑰K金，2,745萬元。圖／路易威登提供
Tambour Bushido Automata，手動上鍊，46.8毫米，玫瑰K金，2,745萬元。圖／路易威登提供
Escales autour du Monde「Escale en Amazonie」懷表，1,184萬元。圖／路易威登提供
Escales autour du Monde「Escale en Amazonie」懷表，1,184萬元。圖／路易威登提供
Tambour Bushido Automata，手動上鍊，46.8毫米，玫瑰K金，2,745萬元。圖／路易威登提供
Tambour Bushido Automata，手動上鍊，46.8毫米，玫瑰K金，2,745萬元。圖／路易威登提供

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