路易威登2025高級製表 薈萃頂級工藝的聲光畫面展演

在LVMH集團2025年第一季的財報上，鐘表珠寶是唯一呈現正成長數字的領域，可見品牌於此著力深遠。旗下龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）日前發表今年度的高級製表作品，就明確訴求頂尖的鐘表藏家，包括自動人偶機械時計Tambour Opera Automata、向旅行與冒險致敬的「Escale en Amazonie」懷表、以及刻畫宇宙之旅的Tambour Taiko Galactique三問報時。

●Tambour Bushido Automata

路易威登於2025年推出Tambour Bushido Automata，是繼2021年摘下日內瓦鐘表大賞「無畏獎」的Tambour Carpe Diem與2023年以川劇「變臉」藝術為靈感的Tambour Opera Automata後，La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊的第三件作品。Tambour Bushido Automata顧名思義，以日本古代的武士道為靈感，啟動後會上演由五種動作組成共16秒壯觀的動畫：妖怪升起擺動後露出刻在頭盔前額上的跳時顯示，武士刀則以逆跳顯示指示分鐘；時間顯示完之後，武士面具會變化表情，其中一隻眼睛會從圓形的LV Monogram花朵幻化為尖形，下巴打開後會顯示日文「武士道」字樣然後閉上。

驅動此人偶變化的為LV 525手動上鏈機芯，與榮獲大獎肯定的Tambour Carpe Diem採用同款的基礎機芯，並由La Fabrique du Temps工場製錶大師米歇爾納華斯（Michel Navas）和恩里科巴爾巴西尼（Enrico Barbasini）聯手開發，具備兩項專利。華麗的表盤匯聚雕刻與琺瑯工藝，金雕部分由雕刻大師迪克史汀曼（Dick Steenman）與其團隊製作，結合銀箔、透明、掐絲、與微縮彩繪等多重工藝。

●Escale en Amazonie

獨一無二的「Escale en Amazonie」結合三問報時功能與自動人偶裝置，是品牌至今最精密繁複的鐘表作品，也是Escales Autour du Monde系列首款懷表。此表畫面以亞馬遜雨林為靈感，共有15個元素組成的7段動畫：啟動六點鐘位置的滑桿裝置後，一艘疊滿了路易威登行李箱獨木舟在樹葉間穿梭，樹幹緩慢開啟露出金色的LV Monogram花朵，鸚鵡、蛇、猴子紛紛活動起來，12點鐘位置的玫瑰金雕刻羅盤隨節奏旋轉。

該懷表搭載由路易威登自主研發的手動LFT AU14.03三問報時機芯，是La Fabrique du Temps Louis Vuitton工坊迄今所打造的最複雜機械機芯。表殼則運用了寶石鑲嵌、手工金雕、微繪琺瑯和金屬薄片嵌飾琺瑯等多重工藝打造，而為了體現品牌的旅遊精神，除了搭配手工打造的懷表金鏈外，還隨附一個特別訂製的錶盒以及一只風格獨特的綠色醫生包，是以品牌歷史檔案為發想的特別設計。

●Tambour Taiko Galactique