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茹絲葵推出SRF極黑和牛戰斧牛排　一客6,300元限量供應

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
厚實豐潤的極黑和牛戰斧牛排，置於茹絲葵標誌性的華式500度高溫瓷盤上桌。圖／茹絲葵提供
厚實豐潤的極黑和牛戰斧牛排，置於茹絲葵標誌性的華式500度高溫瓷盤上桌。圖／茹絲葵提供

頂級牛排餐廳茹絲葵（Ruth's Chris Steak House）再推限量鉅作——「極黑和牛戰斧牛排」，選用來自美國Snake River Farms的SRF極黑和牛，搭配帶骨厚切肋眼蓋，每份重達40盎司，豪氣十足，自5月19日起於全台茹絲葵經典牛排館限量供應，售價新台幣6,300元（另收一成服務費）。

這款戰斧牛排選用經過超過600日穀飼、油花細膩分布的SRF極黑和牛，其豐潤油脂與柔嫩口感廣受肉品鑑賞家青睞。茹絲葵團隊精心揀選厚切的帶骨肋眼蓋，保留牛骨在烹調過程中緩慢釋放均衡熱度，使肉質在達到完美熟度的同時保留豐沛肉汁，如絲絨般流動的油脂，珍稀的膠質帶來豐潤口感，精準把控的炙烤打造獨特迷人香氣，打造肉香與油脂層次交融的多重口感，兼具視覺與味覺衝擊。

主廚團隊指出，選用帶骨肋眼蓋，能在烹調過程中使熱度均勻傳導，不僅保留肉汁，也提升整體香氣與風味厚度。外焦內嫩、油脂如絲般融化，是饕客口中「值得細細品味」的奢華逸品。此次推出的「極黑和牛戰斧牛排」，每日數量有限，建議提前預訂。

團隊 牛排

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