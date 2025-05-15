「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」移師德州將迎百萬人潮

台灣珠寶藝術家陳智權日前曾在美國加州BOWERS寶爾博物館舉辦了「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」、引起熱烈討論，展覽近日已移師德州「休士頓自然科學博物館」（Houston Museum of Natural Science以下簡稱HMNS），除了在美洲大陸上傳遞饒富人文、東方禪意的鈦金藝術之美，預計也將迎接百萬觀展人潮。

「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」去年10月首先在台北展出。由於常年投入禪學、花藝、茶道，藝術家陳智權將其豐厚的寶石收藏經驗與鈦金珠寶工藝結合，創作出涵蓋「賞園」、「格物」、「觀心」為主題的20組藝品。藝術品的型態多元，但多借日常生活與自然中得見的園林花鳥、昆蟲為主題，以賞園為始、進而格物、爾後觀心，型態則不拘泥於鈦金珠寶、雕塑與繪畫，並遍及「地水火風」及「春夏秋冬」等多組系列作品，發人省思。

本次於HMNS德州休士頓自然科學博物館的剪綵儀式上，共有HMNS館長Joel Bartsch、寶爾博物館董事長施劉秀枝、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳，國際領袖基金會ILF執行長董繼玲等貴賓與陳智權一同出席。HMNS館長Joel Bartsch致詞中並盛讚陳智權為全球重要的珠寶藝術家、以及在鈦金運用上的獨特，同時為表彰陳智權於文化藝術領域的貢獻，德州政府更將2025年5月2日命名為Aka Chen（陳智權）日，為華人藝術珠寶、台美的文化交流，再譜新頁。

本次展出亮點之一首推陳智權AKA CHEN創作的鈦金藝術「光影舞者」（Dancer of Light and Shadow），借停駐在枝頭的蜻蜓為引，以鈦金藝術珠寶為手段，在寶石與光線自由穿透之際，蜻蜓似靜若動，正是禪機與醍醐妙趣之所在；陳智權並表示「光影舞者」象徵了台美文化友誼，並感謝博物館的珍藏與肯定。展覽除了受到文化部與駐休士頓台北經濟文化辦事處支持，亦再度結合了友達光電的「擬真藝屏」（High Fidelity Art Display），可透過最先進的科技技術，將色彩與光線真實還原，讓人直接於大面積螢幕上、親炙鈦金藝術珠寶的細膩精湛與動人心弦。