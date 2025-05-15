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君悅酒店電腦展住房率93% 平均房價近9,000元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台北電腦展即將開跑，國內的五星級飯店迎小確幸商機，台北君悅電腦展期間生意都非常好，今年電腦展期全館平均住房率上看93%，平均房價近9,000元，與去年平均房價8,300相較成長8.4%。

今年有比較不一樣的是，有多一些國際商務貴賓於過年前後即開始訂房，較過往提早一些。主要客源仍以美國為主、韓國及中國來台之商務人士相較去年有較顯著增加。

自電腦展活動當周周末起，館內因參展需求之住房即明顯提升，展會於南港周邊之外溢效應，信義區的便捷吸引了更多參展商和參觀旅客，「商務結合旅遊」增加住宿需求。

同時，台北君悅酒店針對海外商務來台旅客之住宿，提供企業長住方案優惠、以及「展覽房」(Exhibition Room) 優惠方案，近期亦就「連住三晚」推出7折優惠，期待能拉抬活動期間之住房率以及五月整體住房表現

住房率 房價 電腦展

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