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遠東 SOGO 大巨蛋店 A 區要來了 首波品牌25日登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

遠東SOGO 15日宣布，大巨蛋店Garden City影城棟1F光之花園（A區）的部分店面將於5月25日登場，首波集結七大品牌，以潮流、戶外、運動三大核心為主軸。另外，五月天特展也將於25日在遠東Garden City光之花園同步展開。

SOGO表示，首波將開出商場部分的七家店面，另外還有六家店將於第3季時全數開出。至於影城的部分，則還須待影城方釋出消息，而原訂於今年第4季開出的B區，SOGO指出，將會於2026年首季開出。

SOGO表示，位於影城棟1F的光之花園首波率先登場的七家品牌，其中有一間全台首店、兩間百貨旗艦店、一間全新概念店、以及戶外、韓日系潮流店。

全台首店Paul Frank以其標誌性的小猴子Julius和鮮明的色彩設計迅速走紅，擴展至服裝、配飾和文具等多個領域；而百貨旗艦店Carlyn，以時尚包款著稱，現代與日常的時尚風格完美融合，是眾多韓國女星的私服愛用品牌。

此外源自法國的HOKA，以專業跑鞋著稱，獨特的緩震保護和穩定舒適感備受讚譽；還有美國知名時尚包袋品牌LeSportsac也特別開出全新概念店，輕巧耐用與實用的設計，深受全球不同年齡消費者喜愛。

此外，由於五月天八場演唱會即將在大巨蛋盛大登場，SOGO另一個亮點還有，五月天特展「#5525五月天MAYDAYLAND回到那一天台北限定特展」5月25日(日)在遠東Garden City光之花園同步展開。

展區主題共有5+1區，包括象徵MAYDAY音樂誕生起點的任意門開、時光機器、搖滾萬歲、瘋狂世界、盛夏派對及任性玩樂，扭蛋拍貼打卡任你歡樂暢玩，5月25日(日)-7月12日(日)Welcome to 5525，帶您走進五月天樂園的繽紛慶典。

SOGO 五月天

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