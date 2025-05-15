大巨蛋Garden City影城棟5/25開幕 商場棟明年Q1登場

位於大巨蛋的遠東Garden City繼去年開出D區食尚庭園及C區花園綠廊後，A區影城棟1樓光之花園將於5月25日登場，主打以潮流、戶外、運動為三大核心，首波率先登場7家品牌，接著重頭戲是面積最大的B區商場棟，全區完全開出的時程表由原本預計的今年底往後延，最新進度落在2026年第一季全區開出。

影城棟1樓首波登場的7家品牌，其中有1間全台首店、 2間百貨旗艦店、1間全新概念店，以及戶外、韓日系潮流店。全台首店為美式生活風格品牌「Paul Frank」；以雲朵包聞名的韓國包飾皮牌「Carlyn」推出百貨旗艦店；另有法國專業跑鞋品牌「HOKA」，還有美國時尚包袋品牌「LeSportsac」開出全新概念店。另有韓國戶外潮流品牌「DISCOVERY EXPEDITION」、日本露營品牌「SNOW PEAK」在這會以韓系服飾為主力、日系眼鏡品牌「JINS」。預計8月還會有其他品牌陸續開出。

五月天6月底即將在大巨蛋帶來8場演唱會，在此之前「#5525五月天MAYDAYLAND回到那一天台北限定特展」5月25日至7月12日在影城棟光之花園同步展開，展區主題共有5+1區，包括象徵MAYDAY音樂誕生起點的任意門開、時光機器、搖滾萬歲、瘋狂世界、盛夏派對及任性玩樂，扭蛋拍貼打卡讓粉絲暢玩。