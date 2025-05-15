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Longchamp秋冬從巴黎到倫敦特色聯名 吐司包可愛上街
Longchamp 2025年秋冬系列以「從巴黎到倫敦」（From Paris to London）展開主題，探索法式與英倫工藝的交匯，展現品牌對手工藝的熱愛與現代詮釋，透過與巴黎藝術家Constantin Riant以及英國經典牛角扣大衣品牌Gloverall的合作，呈現多元工藝的當代表達，Longchamp創意總監Sophie Delafontaine表示，這一季也是獻給匠心工藝的情書。
本季的創作靈感來自一位巴黎女子對工藝的熱愛，將藝術家Constantin Riant最具代表性的色彩：藍色與白色的組合，將此配色融入於穿搭中。接著旅程來到了英國小鎮的鄉村之旅，再到倫敦街頭，在此承接了英倫的工裝之美。
Longchamp與Gloverall合作推出雙面羊毛粗呢外套，展現雙方在工藝與設計領域的成就。大衣內裡以條紋圖樣取代Gloverall傳統格紋，扣環設計則呼應Longchamp Le Roseau包款標誌性的竹節元素。
Sophie Delafontaine表示，從我們與巴黎藝術家Constantin Riant合作的膠囊系列，到攜手倫敦品牌Gloverall的聯名設計，我們希望透過當代視角，向不同的工藝形式致敬。這一季我們重新演繹工裝美學，並在英倫海峽的彼端探索揉合英式多元風格的法式優雅。
特色包款包括，Le Roseau手袋帶來更大的尺寸，實用之餘更能展現隨性優雅；Le Pliage Xtra半月包，靈感來自陶瓷的曲線美感；Épure系列以法國麵包店為靈感，推出牛皮革製成外型有如吐司的可愛「吐司包」，將日常融入設計也帶出幽默感。
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