1瓶濃縮1甲子風華！金酒59.2度「金城源酒」最終章開搶

為慶祝白金龍上市63週年，金門酒廠攜手黑松推出壓軸之作「白金龍上市63週年首席黑鑽源酒」，正式為「金城源酒系列」畫下精彩句點。這款結合老酒廠珍稀老窖、老甕與匠人技法調製的極限量源酒，被譽為是「金城老酒廠宇宙」的收官鉅作，匯聚該系列五款源酒風味口感之大成。

「白金龍上市63週年首席黑鑽源酒」嚴選金城老酒廠封存多年的老窖與老甕原酒，調和出熟果、堅果、木質與陳釀窖香交織的層層風味。新酒款容量600毫升，酒精濃度高達59.2度，卻依舊展現溫潤順口、醇厚飽滿的酒體結構。從香氣到尾韻，每一口都是經年陳釀的證明，更是酒迷口中「喝過就回不去」的經典代表。

金門酒廠自1960年代以來便承襲古法釀製高粱酒，2022年時為了盛大慶祝經典酒款白金龍上市60週年，黑松與金門酒廠聯手出擊推出傳世鉅作「白金龍上市60週年經典紀念版」（簡稱「白源酒」）。

回顧「源酒系列」集結品牌超過一甲子的技藝與原酒資產，前後共推出五款風味各異的限定酒品。「白源酒」以蜜餞果乾香為主調；「黑源酒」（首席特調版59.2度白金龍首席源酒）融合堅果與花木香氣；「灰源酒」（大師百選版59.6大師源酒）釋出古早味與酸甜交錯的陳香；「海洋源酒」（58度經典白源No.2 海洋源酒）則帶有鹽之花與甜酒釀的海島風韻。如今，「黑鑽源酒」（白金龍上市63週年首席黑鑽源酒）以終章之姿壓軸登場，將這些特色層疊融合，打造出前所未有的五感體驗。

金門酒廠強調，「白金龍上市63週年首席黑鑽源酒」產量稀少，絕版倒數進行中，建議消費者盡早入手收藏，也為自己留下一段屬於「金城老酒廠」的香氣記憶。除了全台指定酒類專賣店可洽詢外，消費者亦可透過官方粉絲專頁私訊，查詢鄰近通路。實際價格、庫存及販售方式依各銷售通路為準。查詢通路名單 https://pse.is/64wmy4/